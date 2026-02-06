Liverpool vồ hụt Geertruida: Hai giải pháp từ Serie A để giải cứu hành lang phải Sau thất bại trong thương vụ Lutsharel Geertruida, Liverpool đang nhắm tới Zeki Celik (AS Roma) và Marco Palestra (Atalanta) để giải quyết cuộc khủng hoảng hậu vệ cánh phải.

Liverpool đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà không thể khỏa lấp khoảng trống nơi hành lang cánh phải. Dù HLV Arne Slot và các cộng sự đã nỗ lực thúc đẩy thương vụ Lutsharel Geertruida vào phút chót, thỏa thuận với hậu vệ đa năng này cuối cùng đã đổ bể, đẩy The Kop vào một tình thế nhân sự cực kỳ mỏng manh trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Arne Slot thừa nhận Liverpool đã "mua hụt" Geertruida ở phiên chợ Đông.

Canh bạc mạo hiểm của Richard Hughes

Quyết định không tìm kiếm phương án thay thế ngay lập tức sau khi hụt Geertruida được xem là một canh bạc đầy rủi ro của Giám đốc Thể thao Richard Hughes. Hiện tại, danh sách hậu vệ cánh phải thực thụ và đủ thể lực của Lữ đoàn đỏ gần như trống rỗng. Jeremie Frimpong dù sắp trở lại nhưng vẫn thiếu một phương án dự phòng chất lượng khi Conor Bradley vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối.

Nếu Bradley tiếp tục nhạy cảm với chấn thương và Frimpong vẫn bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự, Liverpool bắt buộc phải có những tính toán dài hơi hơn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thay vì mua sắm hoảng loạn, đội chủ sân Anfield đang hướng tầm ngắm sang Serie A với hai mục tiêu có phong cách hoàn toàn khác biệt.

Zeki Celik: Phương án kinh nghiệm với giá 0 đồng

Zeki Celik, người đang bước vào 6 tháng cuối cùng của hợp đồng với AS Roma, nổi lên như một giải pháp an toàn về cả chuyên môn lẫn kinh tế. Hậu vệ 28 tuổi này sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại Ligue 1 (trong màu áo Lille) và Serie A, đồng thời có khả năng chơi tốt ở cả vị trí trung vệ khi cần thiết.

Celik vượt trội hoàn toàn Bradley và Frimpong nếu xét đến kinh nghiệm thi đấu.

Xét về thâm niên thi đấu quốc tế, Celik vượt trội hoàn toàn so với những gương mặt trẻ như Bradley. Anh được đánh giá là sự thay thế tương đồng cho vai trò của Joe Gomez trước đây – một cầu thủ ổn định, ít mắc sai lầm và có thể đóng vai trò quân bài xoay tua chiến thuật quan trọng. Việc chiêu mộ Celik theo dạng chuyển nhượng tự do sẽ giúp Liverpool tiết kiệm ngân sách để đầu tư cho các vị trí khác.

Marco Palestra: Khoản đầu tư cho tương lai

Bên cạnh kinh nghiệm của Celik, Liverpool cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Marco Palestra, tài năng trẻ thuộc biên chế Atalanta. Palestra vừa có một mùa giải bùng nổ trong màu áo Cagliari theo dạng cho mượn, chứng minh được tiềm năng của một hậu vệ biên hiện đại với khả năng công thủ toàn diện.

Khác với Celik, Palestra là mẫu cầu thủ đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và có khát khao cạnh tranh suất đá chính. Sự xuất hiện của anh có thể tạo ra một cuộc đua tam mã thú vị bên hành lang phải cùng với Frimpong và Bradley, thúc đẩy sự tiến bộ chung của cả đội hình. Dù chọn giải pháp nào, việc nâng cấp vị trí hậu vệ cánh phải chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của Arne Slot khi phiên chợ Hè mở cửa.