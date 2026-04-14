Liverpool vs PSG: 3 lý do để tin vào màn ngược dòng kinh điển tại Anfield Dù bị dẫn 0-2 ở lượt đi, Liverpool vẫn nắm giữ những cơ sở vững chắc để đánh bại PSG và giành vé vào bán kết Champions League nhờ điểm tựa lịch sử và thống kê.

Liverpool sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain tại thánh địa Anfield trong khuôn khổ trận tứ kết lượt về Champions League. Thất bại 0-2 tại thủ đô nước Pháp tuần trước bởi các bàn thắng của Desire Doue và Kvicha Kvaratskhelia khiến đoàn quân của HLV Arne Slot đứng trước nguy cơ bị loại năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, lịch sử hào hùng của The Kop tại đấu trường châu lục cùng những thống kê đầy thú vị đang thắp lên hy vọng về một màn lội ngược dòng kinh điển khác.

HLV Arne Slot đang đối mặt áp lực lớn trước trận tái đấu PSG tại Anfield.

1. 'Bóng ma' lịch sử của PSG trong việc bảo vệ lợi thế

Dù HLV Luis Enrique có thể tin rằng PSG hiện tại đã bản lĩnh hơn, lịch sử Champions League lại chứng minh điều ngược lại khi gã khổng lồ nước Pháp thường xuyên tự đánh mất mình khi nắm lợi thế lớn. Thực tế, đã có ba lần PSG bị loại sau khi dẫn trước từ hai bàn trở lên ở lượt đi vòng knock-out.

PSG từng bị ngược dòng ở Champions League.

Điển hình là mùa giải 2016-17, khi chính Luis Enrique lúc đó dẫn dắt Barcelona đã đè bẹp PSG 6-1 tại Camp Nou để lật ngược thế cờ sau khi thua 0-4 ở lượt đi. Hai năm sau, kịch bản ác mộng lặp lại trước Manchester United dù PSG thắng 2-0 trên sân khách. Những 'vết sẹo' tâm lý này hoàn toàn có thể tái hiện nếu Liverpool tạo ra sức ép đủ lớn ngay từ đầu trận đấu.

2. Điểm tựa Anfield – Lò lửa rực cháy

Anfield luôn là nơi chứng kiến những đêm châu Âu huyền diệu nhất. HLV Arne Slot hiểu rằng sự cuồng nhiệt của khán giả sẽ là chìa khóa then chốt. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của các cổ động viên trong việc biến Anfield thành một lò lửa thực sự để áp chế đối phương.

Liverpool được kỳ vọng tạo cú sốc trước PSG trên sân nhà.

Thống kê tại sân nhà của Liverpool vô cùng ấn tượng khi họ thắng 8 trong 10 trận gần nhất tại Champions League ở Anfield. Mới tháng trước, The Kop đã nghiền nát Galatasaray 4-0 sau khi để thua 0-1 ở lượt đi. Thêm vào đó, lịch sử đối đầu với các đại diện Ligue 1 ủng hộ đội chủ nhà khi họ thắng 14 trên 18 trận tiếp đón các đội bóng Pháp. Ký ức về chiến thắng 3-2 trước chính PSG năm 2018 vẫn còn vẹn nguyên như một lời nhắc nhở về sức mạnh của Lữ đoàn đỏ.

3. Điềm báo tích cực từ 'con số 4' định mệnh

Mùa giải năm nay, Liverpool đã phải nhận 4 thất bại tại Champions League. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, đây có thể là một điềm lành. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2018-19, Liverpool chịu 4 trận thua trong một chiến dịch châu Âu, và chính năm đó họ đã nâng cao chiếc cúp vô địch tại Madrid.

Trong hành trình vô địch năm ấy, Liverpool từng thực hiện màn ngược dòng không tưởng trước Barcelona sau khi thua 0-3 ở lượt đi. Thú vị hơn, trong mùa giải duy nhất khác mà Liverpool thua 4 trận tại giải đấu này (2006-07), họ cũng đã đi tới tận trận chung kết. Hiện tại, những cái tên như Dominik Szoboszlai hay Florian Wirtz đang được kỳ vọng sẽ khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại của Anfield bằng một khoảnh khắc thiên tài tương tự để giúp đội nhà vượt qua cửa hẹp.