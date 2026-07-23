Liverpool vượt mặt Arsenal trong cuộc đua chiêu mộ Bradley Barcola giá 100 triệu bảng Đội bóng vùng Merseyside đang nắm lợi thế lớn để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ Bradley Barcola từ PSG nhằm thay thế biểu tượng Mohamed Salah tại Anfield.

Tại Anfield, câu hỏi về người sẽ kế thừa di sản của Mohamed Salah luôn là bài toán hóc búa nhất đối với ban lãnh đạo Liverpool. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng cho thấy "The Reds" đã tìm ra lời giải. Theo các nguồn tin uy tín, Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Bradley Barcola, ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Paris Saint-Germain (PSG), với mức định giá lên tới 100 triệu bảng.

Người kế thừa di sản tại Anfield

Việc tìm kiếm một cái tên đủ sức khỏa lấp khoảng trống mà Mo Salah để lại không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn là sự tiếp nối về mặt lối chơi. Bradley Barcola, ở tuổi 23, đang nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Với tốc độ xé gió và khả năng bùng nổ ở hành lang cánh, tuyển thủ Pháp được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho triều đại mới tại vùng Merseyside.

Liverpool đang quyết tâm sở hữu chữ ký của Barcola. Ảnh: Getty.

Sự tự tin của Liverpool không phải không có cơ sở. Đội bóng vùng Merseyside hiện đã vượt qua cả Arsenal lẫn Bayern Munich để chiếm vị trí tiên phong trong thương vụ bom tấn này. Khác với sự dè dặt của các đối thủ, Liverpool tỏ ra quyết đoán trong việc đàm phán trực tiếp với đại diện nước Pháp, nhằm sớm dứt điểm các điều khoản cá nhân trước khi kỳ chuyển nhượng bước vào giai đoạn căng thẳng.

Bradley Barcola: Mẫu tiền đạo cánh hiện đại

Hồ sơ của Bradley Barcola là minh chứng cho sự thăng tiến thần tốc. Anh vừa trải qua một mùa giải rực rỡ khi cùng PSG đăng quang tại Champions League và đóng vai trò quan trọng trong hành trình tiến vào bán kết World Cup của đội tuyển Pháp. Những trải nghiệm ở các sân chơi lớn nhất thế giới đã rèn giũa Barcola thành một cầu thủ có bản lĩnh và khả năng chịu áp lực cực tốt.

Hiện tại, hợp đồng của Barcola với gã khổng lồ nước Pháp chỉ còn thời hạn hai năm. Đây được xem là "thời điểm vàng" để các đội bóng lớn tiếp cận. Bản thân ngôi sao trẻ này cũng được cho là đã sẵn sàng rời Công viên các Hoàng tử để tìm kiếm thử thách mới tại Ngoại hạng Anh - giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, nơi tốc độ và kỹ thuật của anh có đất diễn tối đa.

Nút thắt từ Paris Saint-Germain

Quyết tâm của Liverpool nhận được tín hiệu tích cực khi PSG bắt đầu có những động thái mở đường cho sự ra đi của Barcola. Nhà vô địch nước Pháp đang thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới. Họ chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig để gia cố hàng công, đồng thời dồn toàn lực tài chính cho mục tiêu Maghnes Akliouche từ Monaco.

Để hiện thực hóa những kế hoạch mua sắm tham vọng, PSG buộc phải bán bớt các nhân tố không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên để thu hồi vốn và cân bằng quỹ lương. Trong bối cảnh đó, tân HLV Andoni Iraola của Liverpool xem đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Barcola không chỉ là một bản hợp đồng thương mại, mà là hạt nhân trọng yếu trong kế hoạch tái thiết lối chơi pressing tầm cao mà Iraola đang xây dựng tại Anfield.

Arsenal và nỗi lo hụt hơi

Ở phía đối diện, Arsenal cũng đang ráo riết tìm kiếm sự bổ sung cho hàng công sau khi để mất Morgan Rogers vào tay Chelsea. "Pháo thủ" thành London đã chuyển hướng sang Barcola như một phương án thay thế chất lượng. Tuy nhiên, đội bóng của Mikel Arteta đang tỏ ra thất thế trước sự dứt khoát và tiềm lực tài chính từ phía Liverpool.

Nếu thương vụ này được kích hoạt thành công, hàng công của Liverpool sẽ được nâng cấp đáng kể. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Barcola và hệ thống chiến thuật linh hoạt của Iraola hứa hẹn sẽ đưa Lữ đoàn đỏ sớm lấy lại vị thế thống trị. Với mức giá 100 triệu bảng, đây không chỉ là một vụ chuyển nhượng, mà là lời khẳng định đanh thép về tham vọng của Liverpool trong kỷ nguyên mới.