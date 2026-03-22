Liverpool vượt mặt Chelsea vụ Camavinga, Arsenal quyết chiêu mộ Wesley Franca Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành Eduardo Camavinga từ Real Madrid, trong khi Arsenal nỗ lực sở hữu Wesley Franca để tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Premier League. Theo những báo cáo mới nhất, Liverpool đã có những bước tiến quan trọng trong việc tiếp cận Eduardo Camavinga, trong khi Arsenal đang dồn sức cho mục tiêu Wesley Franca từ Serie A nhằm củng cố hành lang cánh phải.

Arsenal nâng cấp hành lang phải với Wesley Franca

Ban lãnh đạo Pháo thủ đã xác định Wesley Franca của AS Roma là mục tiêu hàng đầu để tăng cường chiều sâu cho vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ 22 tuổi người Brazil đã có một mùa giải ấn tượng tại Serie A, thu hút sự chú ý đặc biệt từ ban huấn luyện Arsenal. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates cũng đang đối mặt với áp lực phải thanh lọc đội hình và bán bớt cầu thủ vào mùa hè tới để cân bằng ngân sách, khi chỉ có rất ít ngôi sao được xem là không thể đụng đến.

Liverpool bứt tốc trong cuộc đua giành Eduardo Camavinga

Trong nỗ lực làm mới tuyến giữa, Liverpool đang chiếm lợi thế đáng kể so với Chelsea trong thương vụ Eduardo Camavinga. Đội chủ sân Anfield được cho là đã tổ chức ít nhất hai cuộc đàm phán trực tiếp với người đại diện của tiền vệ 23 tuổi người Pháp. Động thái này khẳng định quyết tâm của đội bóng vùng Merseyside trong việc bổ sung chất thép và sự sáng tạo cho khu trung tuyến, nơi vốn được xem là ưu tiên cải tổ hàng đầu.

Biến động nhân sự tại Barcelona: Rashford và Raphinha

Tại Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick thừa nhận sự không chắc chắn về tương lai của Marcus Rashford tại Barcelona. Tiền đạo 28 tuổi người Anh hiện đang thi đấu tại Camp Nou theo dạng cho mượn từ Manchester United, và Barca nắm giữ điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng vào cuối mùa giải. Trái ngược với tình hình của Rashford, cầu thủ chạy cánh Raphinha đã thẳng thừng bác bỏ khả năng rời Barcelona. Ngôi sao 29 tuổi người Brazil quyết tâm gắn bó với sân Nou Camp ít nhất đến hết mùa giải 2026-27, mặc cho những lời mời gọi hấp dẫn từ các câu lạc bộ Saudi Arabia.

Man City giữ chân Haaland, Newcastle bảo vệ trụ cột

Manchester City đã đưa ra tuyên bố đanh thép khi khẳng định Erling Haaland không phải để bán, bất chấp sự quan tâm gắt gao từ Real Madrid và Barcelona. Đội bóng thành Manchester không có ý định để tiền đạo người Na Uy rời Etihad trong kỳ chuyển nhượng tới. Ở một diễn biến khác, Bruno Guimaraes cũng đã cam kết tương lai với Newcastle United trước sự quan tâm của MU. Ngôi sao người Brazil khẳng định sự trung thành với "Chích chòe" và không đặt nặng vấn đề lương bổng trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng.

Một thương vụ đáng chú ý khác đã bị đình trệ bất ngờ là trường hợp của Ricardo Pepi. Dù đã hoàn tất kiểm tra y tế, việc tiền đạo người Mỹ chuyển đến Fulham từ PSV Eindhoven đang tạm dừng do những nguyên nhân chưa được tiết lộ. Trong khi đó, Juventus đang đánh giá khả năng chiêu mộ trung vệ Antonio Rudiger theo dạng tự do khi anh hết hợp đồng với Real Madrid. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid cũng đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 34 triệu bảng (bao gồm phụ phí) cho tiền vệ Ederson của Atalanta nhằm chuẩn bị cho cuộc đua đường dài mùa tới.