Lộ điểm đánh giá Star Fox trên Nintendo Switch 2: Bản làm lại kinh điển có thực sự đột phá? Tạp chí Gamer.no vô tình tiết lộ điểm số 8/10 cho Star Fox trước ngày ra mắt 25/06. Tựa game hứa hẹn nâng cấp đồ họa vượt trội cùng cơ chế điều khiển Joy-Con mới.

Trước thềm ra mắt chính thức vào ngày 25/06, thông tin về tựa game Star Fox dành cho hệ máy Nintendo Switch 2 đã bất ngờ xuất hiện sớm. Tạp chí Gamer.no của Na Uy đã vô tình đăng tải kết quả đánh giá trước khi lệnh cấm vận thông tin (embargo) chính thức hết hiệu lực vào ngày 24/06.

Điểm số ấn tượng và những cải tiến về mặt thị giác

Theo dữ liệu được lưu trữ từ trang Gamer.no, bản làm lại của tựa game kinh điển trên N64 này đã nhận được mức điểm 8/10. Mặc dù nội dung chi tiết của bài viết đã bị gỡ bỏ ngay sau đó, con số này cho thấy một sự đón nhận tích cực đối với nỗ lực tái hiện thương hiệu không chiến huyền thoại của Nintendo trên nền tảng phần cứng mới.

Hình ảnh nhân vật Fox McCloud trong phiên bản Star Fox dành cho hệ máy Switch 2.

Điểm nhấn lớn nhất trong lần trở lại này nằm ở phần đồ họa được nâng cấp mạnh mẽ, tận dụng tối đa thông số kỹ thuật của thiết bị cầm tay Switch 2. Tuy nhiên, phong cách nghệ thuật theo hướng thực tế (realistic art style) áp dụng cho Fox McCloud và các đồng đội đang gây ra những luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ, khi một bộ phận vẫn ưa chuộng tạo hình hoạt họa truyền thống.

Cơ chế điều khiển mới và tính năng bổ sung

Bên cạnh đồ họa, Nintendo còn đưa vào những bổ sung đáng chú ý về lối chơi. Đáng quan tâm nhất là chế độ "Joy-Con mouse mode", hứa hẹn mang lại trải nghiệm điều khiển chính xác hơn cho thể loại bắn súng đường ray (rail shooter). Các đoạn phim cắt cảnh (cinematics) cũng được làm mới hoàn toàn với tông giọng nghiêm túc và kịch tính hơn so với phiên bản gốc năm 1997.

Điểm số 8/10 dành cho Star Fox được lưu trữ từ trang Gamer.no trước khi bị gỡ xuống.

Ngoài ra, các tùy chọn chơi nhiều người (multiplayer) mới cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị chơi lại cho tựa game này. Với mức giá niêm yết dự kiến là 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), Nintendo đang đặt kỳ vọng lớn vào việc Star Fox sẽ là một trong những quân bài chiến lược thúc đẩy doanh số cho hệ máy Switch 2 trong giai đoạn đầu ra mắt.

Vị thế của bản làm lại trong dòng chảy lịch sử

Nếu nhìn lại lịch sử, phiên bản Star Fox gốc trên N64 từng đạt điểm số 88 trên Metacritic, trong khi bản chuyển hệ lên 3DS năm 2011 dừng lại ở mức 81. Mức điểm 8/10 từ Gamer.no cho thấy bản làm lại trên Switch 2 duy trì được phong độ ổn định, dù Nintendo vẫn thường xuyên đối mặt với chỉ trích về việc quá phụ thuộc vào các thương hiệu cũ thay vì phát triển các IP hoàn toàn mới.

Phiên bản Nền tảng Điểm số (Metacritic/Leaked) Star Fox (1997) N64 88 Star Fox 64 3D (2011) 3DS 81 Star Fox Remake (2026) Switch 2 8/10 (Rò rỉ)

Sự kiện rò rỉ này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng game thủ đang đổ dồn sự chú ý vào khả năng xử lý thực tế của Nintendo Switch 2. Với ngày phát hành cận kề vào 25/06, giới chuyên môn kỳ vọng những đánh giá chi tiết hơn sẽ sớm xuất hiện khi lệnh cấm vận thông tin chính thức được dỡ bỏ vào lúc 9 giờ sáng theo giờ EST ngày 24/06.