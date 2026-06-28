Lộ diện 16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026: Messi và Ronaldo liệu có thể tạo nên trận chung kết trong mơ? Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với những bất ngờ lớn, đẩy Bồ Đào Nha vào nhánh đấu đầy chông gai trong khi Argentina rộng cửa tiến sâu, thắp lên hy vọng về cuộc đối đầu lịch sử giữa hai huyền thoại.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khép lại, thiết lập nên một bản đồ knockout đầy kịch tính với 16 cặp đấu tại vòng 32 đội. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào hai nhánh đấu đối nghịch, nơi hành trình của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang gợi mở về một kịch bản vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Bồ Đào Nha và nhánh đấu "tử thần" tại châu Âu

Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại tuyển Bồ Đào Nha đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở trong trận hòa 0-0 trước Colombia. Kết quả này khiến "Selecao châu Âu" chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng K, một vị trí đẩy họ vào nhánh đấu được đánh giá là cực kỳ gian nan với sự hiện diện của hàng loạt ông lớn lục địa già.

Thử thách đầu tiên của Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 sẽ là Croatia – đội bóng sở hữu sự già rơ của Luka Modric. Nếu vượt qua được rào cản này, đoàn quân của Ronaldo sẽ phải đối mặt với đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha và Áo. Đây là một hành trình đòi hỏi bản lĩnh cực lớn khi các đối thủ tiềm năng ở bán kết có thể là những đội bóng đang có phong độ cao như Pháp, Đức hoặc Hà Lan.

Đáng chú ý, tuyển Đức sẽ chạm trán Paraguay và nằm chung nhánh với cặp đấu Pháp - Thụy Điển. Trong khi đó, Hà Lan sẽ đối đầu với Morocco – "ngựa ô" của kỳ World Cup trước, và có khả năng đụng độ Canada hoặc Nam Phi ở vòng tiếp theo.

Toàn cảnh 16 cặp đấu và nhánh đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Yahoo Sports.

Argentina và lợi thế từ nhánh đấu Nam Mỹ

Trái ngược với sự chật vật của Bồ Đào Nha, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina đang sở hữu một lộ trình được đánh giá là dễ thở hơn đáng kể. Lionel Messi và các đồng đội sẽ bắt đầu chiến dịch vòng knockout bằng cuộc đọ sức với Cape Verde, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu tiến vào vòng 1/8, đối thủ của La Albiceleste sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Australia và Ai Cập – những đội bóng chưa thực sự tạo được dấu ấn đậm nét tại giải lần này. Nhánh đấu của Argentina còn có sự xuất hiện của Thụy Sĩ, Algeria, Colombia và Ghana. Đây đều là những đối thủ tiềm năng nhưng không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, giúp hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi trở nên thênh thang hơn.

Cuộc chiến của những gã khổng lồ: Brazil và Anh

Ở một diễn biến khác, tuyển Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng bằng màn so tài với đại diện châu Á là Nhật Bản. Nhánh đấu của Vinicius Jr và các đồng đội hứa hẹn nhiều kịch tính khi có sự góp mặt của cặp đấu Bờ Biển Ngà và Na Uy. Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, người hâm mộ có thể được chứng kiến trận đại chiến giữa Brazil và tuyển Anh ở vòng tứ kết, sau khi "Tam Sư" vượt qua những thử thách từ khu vực của mình.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào kịch bản tuyển Argentina của Lionel Messi chạm trán tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: BBC Sport.

Kịch bản về trận chung kết lịch sử

Điều khiến giới mộ điệu phấn khích nhất chính là việc Argentina và Bồ Đào Nha nằm ở hai nhánh đấu hoàn toàn khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chỉ có thể chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng – trận chung kết World Cup 2026.

Dù Bồ Đào Nha đang đối mặt với một nhánh đấu đầy rẫy những cạm bẫy từ các cường quốc châu Âu, nhưng trong bóng đá, mọi kịch bản điên rồ nhất đều có thể xảy ra. Nếu cả hai huyền thoại cùng dẫn dắt đội tuyển của mình vượt qua mọi rào cản, thế giới sẽ được chứng kiến một chương cuối hoàn mỹ nhất cho cuộc đua vĩ đại kéo dài suốt hai thập kỷ qua.