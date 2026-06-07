Lộ diện 2 cặp tứ kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Morocco, Anh đối đầu Na Uy Vòng 1/8 World Cup 2026 đã xác định được những cái tên đầu tiên bước vào tứ kết, nổi bật với màn so tài giữa đương kim Á quân Pháp và hiện tượng Morocco, cùng cuộc đụng độ giữa Anh và Na Uy.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang diễn ra với sự kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu. Sau những trận cầu rực lửa, hai cặp đấu tứ kết đầu tiên đã chính thức lộ diện, hứa hẹn những cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa những thế lực cũ và các ngôi sao đang lên.

Pháp vs Morocco: Sức mạnh hủy diệt đối đầu bản lĩnh thép

Cặp tứ kết đầu tiên là cuộc tái đấu đầy duyên nợ giữa tuyển Pháp và Morocco. Les Bleus, nhà đương kim Á quân thế giới, đang khẳng định vị thế ứng viên số một với phong độ hủy diệt. Đội bóng của HLV Didier Deschamps tiến vào tứ kết với thành tích toàn thắng, thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc ở mọi tuyến.

Tại vòng knock-out, Pháp lần lượt vượt qua Thụy Điển với tỷ số 3-0 và đánh bại Paraguay 1-0. Sức mạnh của đội bóng hình Lục lăng tập trung vào hàng công siêu hạng với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise. Đặc biệt, Mbappe đang thể hiện phong độ không thể ngăn cản khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng, ngang bằng với Lionel Messi và Erling Haaland.

Tuy nhiên, đối thủ của họ không hề dễ chơi. Morocco tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích khi trở thành chướng ngại vật khó chịu cho các ông lớn. Đại diện Bắc Phi từng cầm chân Brazil và loại Hà Lan sau loạt sút luân lưu cân não. Với sơ đồ phòng ngự phản công khoa học, sự cơ động của Achraf Hakimi cùng tốc độ của Brahim Diaz, Morocco sẵn sàng tạo nên cú sốc tiếp theo trước người Pháp.

Anh vs Na Uy: Cuộc chiến giữa Kane và Haaland

Trận tứ kết thứ hai sẽ là màn so tài giữa tuyển Anh và Na Uy – một cuộc đấu được định nghĩa bởi hai chân sút hàng đầu thế giới hiện nay: Harry Kane và Erling Haaland.

Na Uy đang trở thành hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay. Erling Haaland cùng các đồng đội vừa tạo nên địa chấn khi loại ứng viên vô địch Brazil với chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8. Trước đó, họ cũng khuất phục Bờ Biển Ngà với kịch bản tương tự. Haaland hiện có 7 bàn thắng và là mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào.

Tuyển Anh là cái tên mới nhất điền tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Phía bên kia chiến tuyến, Tam Sư của HLV Thomas Tuchel đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở để đi tiếp. Sau màn ngược dòng 2-1 trước CHDC Congo, tuyển Anh tiếp tục đánh bại Mexico 3-2 trong một trận cầu kịch tính, nơi họ phải chơi thiếu người do tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah. Thủ quân Harry Kane vẫn là điểm tựa vững chắc với 6 pha lập công tại giải lần này.

Sơ đồ nhánh đấu tính đến thời điểm hiện tại ở World Cup 2026. Ảnh: Fotmob.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Người hâm mộ có thể mong đợi những màn trình diễn đỉnh cao vào các khung giờ sau:

Trận đấu Thời gian Ngày Pháp vs Morocco 03:00 10/07 Na Uy vs Anh 04:00 12/07

Sự góp mặt của những siêu sao ghi bàn hàng đầu như Mbappe, Haaland và Kane ở vòng đấu này không chỉ hứa hẹn về mặt tỷ số mà còn là cuộc đua khốc liệt cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026.