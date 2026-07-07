Lộ diện 3/4 cặp tứ kết World Cup 2026: Đại chiến Tây Ban Nha - Bỉ và kỳ tích Na Uy Vòng 16 đội World Cup 2026 chứng kiến những cú sốc lớn khi Brazil bị loại bởi Na Uy, trong khi các ông lớn như Tây Ban Nha, Anh và Pháp nhọc nhằn giành vé vào tứ kết.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Sau 3/4 chặng đường của vòng 16 đội, diện mạo của vòng tứ kết đã dần lộ diện với những cặp đấu đầy duyên nợ và cả những sự xuất hiện đầy bất ngờ của các thế lực mới.

Tây Ban Nha nhọc nhằn, Bỉ phô diễn sức mạnh

Trận cầu tâm điểm giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã diễn ra đúng như kỳ vọng về một cuộc đấu trí trên bàn cờ chiến thuật. Trước một Bồ Đào Nha chơi kỷ luật, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente đã gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ khi Mikel Merino – ngôi sao đang khoác áo Arsenal – được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Phút bù giờ nghiệt ngã, Merino đã chọn vị trí thông minh để ghi bàn thắng quý như vàng, tiễn Cristiano Ronaldo và các đồng đội rời giải đấu trong nước mắt. Chiến thắng 1-0 không chỉ khẳng định bản lĩnh của La Roja mà còn cho thấy khả năng thay đổi nhân sự hiệu quả của De La Fuente.

Tây Ban Nha là đội tuyển tiếp theo đã điền tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Ở nhánh đấu đối diện, tuyển Bỉ đã không cho đội đồng chủ nhà Mỹ bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ. Với sự thăng hoa của Charles De Ketelaere (cú đúp) cùng sự điềm tĩnh của Hans Vanaken và bản năng sát thủ của Romelu Lukaku, "Quỷ đỏ" đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-1. Màn trình diễn này gửi một thông điệp đanh thép tới Tây Ban Nha trước thềm cuộc đối đầu trực tiếp ở tứ kết.

Pháp và Morocco: Hai bộ mặt trái ngược

Morocco tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước một Canada đầy nhiệt huyết, Morocco đã thể hiện sự già rơ và hiệu quả tuyệt đối. Azzedine Ounahi rực sáng với một cú đúp, cùng bàn thắng của Soufiane Rahimi để khép lại thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục, biến Canada thành đội chủ nhà tiếp theo phải dừng bước.

Trái ngược với sự thong dong của Morocco, nhà đương kim Á quân Pháp đã có 90 phút khổ chiến trước Paraguay. Đại diện Nam Mỹ đã thiết lập một hệ thống phòng ngự lùi sâu, không ngần ngại va chạm để phong tỏa Kylian Mbappe và các đồng đội. Phải nhờ đến một tình huống phạt đền thành công của chính Mbappe, đoàn quân của HLV Didier Deschamps mới có thể giành vé đi tiếp với chiến thắng tối thiểu 1-0.

Cú sốc Na Uy và bản lĩnh của Tam Sư

Cơn địa chấn lớn nhất vòng 16 đội gọi tên Na Uy. Erling Haaland một lần nữa chứng minh tại sao anh là tiền đạo đáng sợ nhất thế giới hiện tại. Với cú đúp đẳng cấp, Haaland đã biến dàn sao của ứng viên vô địch Brazil thành những kẻ bại trận. Thắng lợi 2-1 của Na Uy không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà là lời khẳng định về sự vươn mình của bóng đá Bắc Âu.

Đối thủ của Na Uy ở tứ kết sẽ là tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. "Tam Sư" đã trải qua một trận đấu đầy biến động trước Mexico. Sau tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah trong hiệp 2, tuyển Anh phải gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của đối thủ. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Jude Bellingham với một cú đúp cùng bàn thắng của Harry Kane đã giúp đại diện xứ sở sương mù giành chiến thắng kịch tính 3-2.

Sơ đồ các nhánh đấu ở giai đoạn knock-out World Cup 2026. Ảnh: Fotmob.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Hai suất cuối cùng vào tứ kết sẽ được xác định sau các cặp đấu giữa Argentina vs Ai Cập và Thụy Sĩ vs Colombia. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của vòng 8 đội mạnh nhất:

Thời gian Cặp đấu 03:00 - 10/07 Pháp vs Morocco 02:00 - 11/07 Tây Ban Nha vs Bỉ 04:00 - 12/07 Na Uy vs Anh 08:00 - 12/07 Thắng trận (Argentina/Ai Cập) vs Thắng trận (Thụy Sĩ/Colombia)

Với những cặp đấu đã được xác định, người hâm mộ bóng đá thế giới đang chờ đợi những màn so tài đỉnh cao, nơi mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả một giấc mơ vinh quang.