Lộ diện 5 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026: Đại chiến Anh vs Mexico và bài toán Haaland Lộ diện 5/8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 với những màn đối đầu rực lửa. Trong khi Pháp và Brazil khẳng định vị thế, tuyển Anh sẽ phải chạm trán chủ nhà Mexico.

Vòng 32 đội World Cup 2026 đang đi đến những hồi kết đầy kịch tính. Sau những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và cả những cú sốc trên chấm luân lưu, chân dung các cặp đấu tại vòng 1/8 đã dần lộ diện, hứa hẹn một giai đoạn knock-out bùng nổ với sự góp mặt của những ứng viên hàng đầu như Pháp, Brazil và Anh.

Nhánh đấu của những 'ngựa ô' và sức mạnh Les Bleus

Tại nhánh đấu đầu tiên, chủ nhà Canada đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để vượt qua Nam Phi với tỷ số tối thiểu 1-0. Đối thủ của họ tại vòng 1/8 sẽ là Morocco – đội bóng vừa tạo nên cú sốc khi loại Hà Lan sau loạt đấu súng cân não. Sự lỳ lợm của đại diện Bắc Phi đối đầu với tinh thần quật khởi của Canada sẽ là bài toán thú vị cho giới chuyên môn.

Kẻ thắng trong cặp đấu trên sẽ đối mặt với thử thách cực đại ở tứ kết, khi đối thủ tiềm năng là Pháp hoặc Paraguay. Tuyển Pháp đang cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch tuyệt đối với chuỗi trận toàn thắng. Tại vòng 32 đội, Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh đẳng cấp thế giới với cú đúp vào lưới Thụy Điển, ấn định thắng lợi 3-0 dễ dàng. Trong khi đó, Paraguay đang sắm vai kẻ diệt khổng lồ sau khi quật ngã tuyển Đức trên chấm penalty.

Tam Sư đối đầu chủ nhà Mexico và bài toán Erling Haaland

Một nhánh đấu khác đang thu hút sự chú ý đặc biệt là cuộc đụng độ giữa Mexico và Anh. Đội đồng chủ nhà Mexico tiến vào vòng 1/8 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador. Tuy nhiên, rào cản tiếp theo của họ là tuyển Anh của Thomas Tuchel – đội bóng vừa trải qua những giây phút thót tim trước CHDC Congo.

Tuyển Anh vừa giành thắng lợi nghẹt thở để đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Dù thắng nhọc nhằn 2-1, nhưng bản lĩnh của những ngôi sao như Harry Kane hay Jude Bellingham vẫn là điểm tựa vững chắc cho Tam Sư. Nếu vượt qua Mexico, Anh sẽ phải đối diện với người thắng trong cặp đấu giữa Brazil và Na Uy. Đây được coi là cuộc đối đầu giữa nghệ thuật tấn công của Selecao và sức mạnh tuyệt đối của cá nhân Erling Haaland.

Brazil dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti vẫn đang vận hành trơn tru với những cái tên như Vinicius Jr hay Gabriel Martinelli. Tuy nhiên, họ sẽ phải đặc biệt dè chừng Haaland, người đã nổ súng tới 5 lần tại giải đấu năm nay và đang là "ngòi nổ" đáng sợ nhất hành tinh.

Toàn cảnh các nhánh đấu và cặp đấu đã được xác định tính đến thời điểm này ở World Cup 2026. Ảnh: Fotmob.

Sự trỗi dậy của tuyển Mỹ và màn ngược dòng của người Bỉ

Cặp đấu thứ 5 đã được xác định là cuộc chạm trán giữa Bỉ và Mỹ. Tuyển Bỉ vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng cảm xúc nhất lịch sử World Cup khi ghi liền 3 bàn từ phút 85 để thắng ngược Senegal 3-2. Tinh thần thép của Quỷ đỏ sẽ bị thử thách bởi đội tuyển Mỹ của Mauricio Pochettino.

Dù mất Folarin Balogun vì thẻ đỏ, tuyển Mỹ vẫn cho thấy sự tổ chức kỷ luật khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0. Lợi thế sân nhà cùng lối chơi hiện đại dưới thời Pochettino biến Mỹ trở thành đối thủ không thể coi thường đối với bất kỳ ông lớn nào.

Hiện tại, World Cup 2026 chỉ còn 6 suất cuối cùng vào vòng 1/8 sẽ được quyết định sau các cặp đấu: Bồ Đào Nha - Croatia, Tây Ban Nha - Áo, Argentina - Cape Verde, Úc - Ai Cập, Thụy Sĩ - Algeria và Colombia - Ghana. Những tấm vé cuối cùng này sẽ hoàn thiện bức tranh tổng thể của vòng knock-out đầy hứa hẹn.