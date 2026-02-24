Lộ diện ảnh chụp từ Galaxy S26 Ultra: Nâng cấp khẩu độ f/1.4 cho độ sắc nét vượt trội Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của Galaxy S26 Ultra cho thấy khả năng xử lý ánh sáng và độ chi tiết ấn tượng nhờ cải tiến lớn về phần cứng camera và chipset mới.

Samsung dự kiến sẽ chính thức ra mắt mẫu flagship Galaxy S26 Ultra vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam). Ngay trước thềm sự kiện, những hình ảnh thực tế được cho là chụp từ thiết bị này đã xuất hiện, mang đến cái nhìn cận cảnh về khả năng nhiếp ảnh của thế hệ điện thoại cao cấp nhất từ Samsung.

Trải nghiệm thực tế qua những khung hình rò rỉ

Người sáng tạo nội dung Sahil Karoul vừa chia sẻ trên mạng xã hội X loạt ảnh được thực hiện bởi Galaxy S26 Ultra. Các bức hình bao gồm nhiều bối cảnh khác nhau từ tĩnh vật như trái cây, rau củ trong siêu thị, hoa tươi cho đến ảnh chụp chân dung người thực tế. Đáng chú ý, các bức ảnh cho thấy độ sáng và độ sắc nét có phần nhỉnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra.

Bên cạnh ảnh chụp đủ sáng, các thử nghiệm so sánh ảnh chụp tòa nhà vào ban đêm giữa Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra cũng được đăng tải. Kết quả ban đầu cho thấy flagship mới xử lý nhiễu hạt tốt hơn và duy trì được độ tương phản ổn định trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nâng cấp phần cứng: Khẩu độ f/1.4 và cảm biến 200MP

Theo các nguồn tin rò rỉ, bí mật đằng sau chất lượng ảnh cải thiện nằm ở việc Samsung mở rộng khẩu độ cho các ống kính. Cụ thể, camera chính 200MP có thể được trang bị khẩu độ lên tới f/1.4, lớn hơn mức f/1.7 trên thế hệ cũ. Trong khi đó, camera zoom 5x cũng được nâng cấp lên khẩu độ f/2.9 thay vì f/3.4.

Camera sẽ là một trong những nâng cấp lớn nhất của Galaxy S26 Ultra

Việc sở hữu khẩu độ rộng hơn cho phép cảm biến thu nhận được nhiều ánh sáng hơn một cách tự nhiên. Điều này không chỉ giúp ích khi chụp đêm mà còn tạo ra hiệu ứng xóa phông vật lý mượt mà hơn cho các bức ảnh cận cảnh và chân dung.

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về cấu hình bên trong, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu. Đây là bước tiến so với dòng chip Snapdragon 8 Elite hiện nay, hứa hẹn khả năng xử lý hình ảnh (ISP) mạnh mẽ hơn, hỗ trợ tối ưu cho các thuật toán AI nhiếp ảnh. Thiết bị vẫn duy trì viên pin 5,000 mAh nhưng được nâng cấp công suất sạc nhanh lên 60W.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Camera sau 200MP (chính) + 50MP (siêu rộng) + 12MP (tele 3x) + 50MP (tiềm vọng 5x) 200MP (chính) + 50MP (siêu rộng) + 10MP (tele 3x) + 50MP (tiềm vọng 5x) Pin, sạc 5,000 mAh, sạc nhanh 60W, Qi2 25W 5,000 mAh, sạc nhanh 45W, không dây 15W Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7

Với những nâng cấp đồng bộ từ khẩu độ ống kính đến sức mạnh xử lý của chip mới, Galaxy S26 Ultra đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ trong những ngày cuối tháng 2 này.