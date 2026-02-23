Về Báo Hà Tĩnh

Lộ diện ảnh thực tế Galaxy S26 Ultra: So dáng iPhone 17 Pro Max và các đối thủ Android

Bảo Long23/02/2026 15:38

Trước thềm sự kiện Unpacked, hình ảnh thực tế của Galaxy S26 Ultra bất ngờ rò rỉ, hé lộ thiết kế bo tròn tinh tế và màn đọ dáng trực tiếp với iPhone 17 Pro Max, vivo X300.

Chỉ một tuần trước khi Samsung dự kiến ra mắt các mẫu Galaxy mới tại sự kiện Unpacked vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam), hình ảnh thực tế của Galaxy S26 Ultra đã bất ngờ xuất hiện. Đây được cho là phiên bản thương mại với thiết kế hoàn chỉnh, mang đến cái nhìn chi tiết về mẫu flagship tiếp theo của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Ảnh thực tế Galaxy S26 Ultra
Ảnh thực tế Galaxy S26 Ultra

Thiết kế tiến hóa với các đường nét tinh chỉnh

So với Galaxy S25 Ultra, mẫu Galaxy S26 Ultra đi theo hướng “tiến hóa” hơn là thay đổi hoàn toàn diện mạo. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm các góc máy được bo tròn mềm mại hơn, phần đục lỗ cho camera trước lớn hơn đôi chút và cụm ống kính phía sau được thiết kế nổi bật. Samsung dường như đang tinh chỉnh thiết kế để tạo cảm giác mới mẻ nhưng vẫn duy trì DNA đặc trưng của dòng Ultra.

Galaxy S26 Ultra nằm bên cạnh các đối thủ
Galaxy S26 Ultra nằm bên cạnh các đối thủ

So sánh ngoại hình với iPhone 17 Pro Max và các flagship đối thủ

Khi đặt cạnh các đối thủ như vivo X300, OPPO Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max, sự khác biệt về triết lý thiết kế của Samsung thể hiện rõ rệt. Trong khi vivo và OPPO chọn cách gom toàn bộ cảm biến vào một “đảo camera” lớn (hình tròn hoặc chữ nhật), Galaxy S26 Ultra vẫn giữ phong cách tách rời từng vòng ống kính. Cách tiếp cận này giúp mặt lưng trông gọn gàng và phẳng hơn, tạo cảm giác tối giản và tinh tế.

Về kích thước vật lý, Galaxy S26 Ultra có vẻ mỏng hơn một chút so với vivo X300 và tương đương với OPPO Find X9 Pro. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn là thiết bị có thiết kế vuông vức nhất trong nhóm với các cạnh dày và cứng cáp. Nhìn chung, S26 Ultra không quá phô trương nhưng mang nét hiện đại và cân đối hơn.

Tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra
Tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra

Thông số kỹ thuật và dự báo giá bán

Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng với chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất và hệ điều hành Android 16. Một cải tiến quan trọng khác là tốc độ sạc nhanh có dây được nâng lên mức 60W, vượt trội hơn so với 45W trên thế hệ tiền nhiệm.

Thông sốSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S25 Ultra
Màn hìnhDynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120HzDynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz
Bộ xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 5 for GalaxySnapdragon 8 Elite for Galaxy
Hệ điều hànhAndroid 16, One UI 8.5Android 15, One UI 7
Camera sau200MP + 50MP + 12MP + 50MP200MP + 50MP + 10MP + 50MP
Pin & Sạc5,000 mAh, sạc nhanh 60W5,000 mAh, sạc nhanh 45W

Dù chưa có thông tin chính thức về giá bán tại thị trường Việt Nam, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ giữ mức giá khởi điểm tương đương thế hệ trước, vào khoảng 33,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB.

