Lộ diện ảnh thực tế Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 trước thềm Unpacked 2026 Những hình ảnh rò rỉ từ Hàn Quốc cung cấp cái nhìn chi tiết về thiết kế của Galaxy Z Fold8 Ultra cao cấp cùng những tinh chỉnh về tỷ lệ màn hình trên dòng Galaxy Z mới.

Cộng đồng công nghệ vừa xôn xao trước hình ảnh được cho là bộ ba smartphone màn hình gập thế hệ mới của Samsung gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và biến thể cao cấp nhất Galaxy Z Fold8 Ultra. Bức ảnh xuất hiện lần đầu trên mạng xã hội Reddit, ghi lại các thiết bị này tại một cửa hàng bán lẻ ở Hàn Quốc, mang đến cái nhìn thực tế nhất trước ngày ra mắt chính thức.

Ảnh thực tế các điện thoại màn hình gập sắp ra mắt của Samsung

Theo nguồn tin đăng tải, các thiết bị trong ảnh được khẳng định là máy thật đang được chuẩn bị cho công tác trưng bày tại đại lý. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định không loại trừ khả năng đây là các mô hình (dummy) có độ hoàn thiện cực cao được Samsung gửi đến các đối tác bán lẻ sớm để thiết kế không gian trải nghiệm.

Thiết kế tinh chỉnh và sự xuất hiện của dòng Ultra

Dựa trên hình ảnh rò rỉ, Galaxy Z Flip8 vẫn duy trì phong cách gập vỏ sò đặc trưng, tập trung vào tính thời trang và sự nhỏ gọn. Trong khi đó, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở dòng Fold. Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn dường như có tỷ lệ màn hình rộng hơn so với thế hệ trước, giúp việc thao tác ở màn hình ngoài trở nên tự nhiên như các smartphone truyền thống.

Hình ảnh render bị rò rỉ trước đó về Galaxy Z Flip8

Điểm nhấn lớn nhất trong dòng sản phẩm năm nay là sự hiện diện của Galaxy Z Fold8 Ultra. Đây là lần đầu tiên Samsung áp dụng hậu tố "Ultra" cho dòng điện thoại gập, cho thấy hãng đang muốn phân cấp sản phẩm rõ rệt hơn. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu về camera, dung lượng pin và độ mỏng của tấm nền hiển thị.

Quan sát kỹ cụm camera trên mẫu Ultra trong ảnh rò rỉ, thiết kế có phần khác biệt so với bản tiêu chuẩn, dù một số chi tiết vẫn trông như đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng hoặc là đặc điểm của phiên bản thử nghiệm.

Kỳ vọng về sự kiện Galaxy Unpacked 2026

Việc rò rỉ ảnh thực tế tại cửa hàng bán lẻ cho thấy Samsung đã sẵn sàng cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu các thông tin trước đó là chính xác, Samsung sẽ chính thức trình làng bộ ba này vào ngày 22/07 tới tại sự kiện Galaxy Unpacked.

Galaxy Z Fold8 sẽ được Samsung ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Flip8 vào ngày 22/7 tới

Dòng Galaxy Z thế hệ mới được dự đoán sẽ mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng xử lý, tối ưu hóa phần mềm cho màn hình lớn và độ bền bản lề. Việc bổ sung phiên bản Ultra được xem là chiến lược quan trọng để Samsung củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc smartphone gập cao cấp, vốn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu đối thủ.

Người dùng hiện đang rất mong chờ các thông tin chính thức về giá bán cũng như các chương trình ưu đãi đặt hàng trước tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.