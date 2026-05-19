Lộ diện cấu hình OPPO Pad 6 và phụ kiện selfie OPPO Bubble trước ngày ra mắt OPPO Pad 6 sở hữu màn hình 3K 144Hz cùng chip Dimensity 9500s. Đồng thời, hãng sẽ ra mắt màn hình selfie gắn ngoài OPPO Bubble và tai nghe Enco Air 5s vào ngày 25/5.

OPPO chuẩn bị tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Trung Quốc vào ngày 25/5 với trọng tâm là dòng điện thoại Reno16 và Reno16 Pro. Bên cạnh smartphone, hệ sinh thái sản phẩm của hãng sẽ được mở rộng với máy tính bảng OPPO Pad 6, phụ kiện công nghệ độc đáo mang tên OPPO Bubble và tai nghe không dây thế hệ mới.

Thông số kỹ thuật chi tiết của máy tính bảng OPPO Pad 6

OPPO Pad 6 được định vị là mẫu máy tính bảng cao cấp, hướng đến việc cân bằng giữa nhu cầu giải trí và hiệu suất làm việc đa nhiệm. Thiết bị sở hữu màn hình LCD kích thước 12.1 inch với độ phân giải 3K (3,000 x 2,120 pixel). Màn hình này hỗ trợ tần số quét cao 144Hz và tỷ lệ khung hình 7:5, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị cho các tác vụ đọc tài liệu và làm việc.

Teaser chính thức của máy tính bảng OPPO Pad 6

Về sức mạnh phần cứng, OPPO Pad 6 dự kiến tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng lớn 10,420mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 67W. Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, thiết kế của máy vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng chỉ 5.99mm và trọng lượng khoảng 577g. Thiết bị sẽ có ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Xám, Bạc và Xanh dương.

Thông số Chi tiết dự kiến (OPPO Pad 6) Màn hình 12.1 inch LCD, độ phân giải 3K Tần số quét 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s Pin / Sạc 10,420mAh / 67W Độ mỏng / Nặng 5.99mm / 577g

OPPO Bubble: Phụ kiện màn hình selfie gắn ngoài độc đáo

Một trong những sản phẩm thú vị nhất trong đợt ra mắt này là OPPO Bubble. Đây là một màn hình phụ mini có khả năng gắn từ tính vào mặt lưng của điện thoại thông minh. Thiết bị cho phép người dùng xem trước khung hình khi thực hiện chụp ảnh hoặc quay video selfie bằng hệ thống camera chính phía sau, nhằm tận dụng chất lượng cảm biến cao hơn so với camera trước.

Phụ kiện selfie Bubble sẽ được OPPO ra mắt vào ngày 25/5 tới

Ngoài chức năng hỗ trợ nhiếp ảnh, OPPO Bubble còn có khả năng hiển thị các biểu tượng cảm xúc (emoji) hoặc hình ảnh tùy chỉnh theo ý thích của người dùng, đóng vai trò như một phụ kiện trang trí cá nhân hóa cho smartphone.

Bổ sung sản phẩm âm thanh và tùy chọn màu sắc mới

Bên cạnh các thiết bị phần cứng chính, OPPO được cho là sẽ giới thiệu thêm mẫu tai nghe không dây Enco Air 5s. Mặc dù thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu tai nghe này vẫn chưa được công bố, nhưng đây sẽ là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái âm thanh của hãng.

OPPO sẽ giới thiệu màu mới cho máy tính bảng Pad Air 5

Song song đó, mẫu máy tính bảng OPPO Pad Air 5 cũng sẽ có thêm tùy chọn màu trắng mới dựa trên các hình ảnh poster chính thức. Để tham khảo, Pad Air 5 hiện được trang bị màn hình 12.1 inch 2.8K (120Hz), chip Dimensity 7300-Ultra, pin 10,050mAh và sạc nhanh 33W. Toàn bộ các sản phẩm này dự kiến sẽ chính thức trình làng trong sự kiện ngày 25/5 tới.