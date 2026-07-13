Lộ diện cấu hình Redmi Note 17 series: Chip Snapdragon mới và pin lên đến 9.000mAh Xiaomi sắp ra mắt dòng Redmi Note 17 vào ngày 14/7 với cấu hình gây bất ngờ, đặc biệt là dung lượng pin cực lớn và các dòng chip Snapdragon thế hệ mới.

Dòng smartphone tầm trung Redmi Note 17 series của Xiaomi dự kiến sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào ngày 14/7 tới. Trước thềm sự kiện, những thông tin rò rỉ mới nhất từ các chuyên gia tin đồn đã hé lộ chi tiết về cấu hình phần cứng, cho thấy những thay đổi đáng kể so với các dự đoán trước đây, đặc biệt là ở mảng vi xử lý và dung lượng pin.

Thay đổi bất ngờ về vi xử lý Snapdragon

Theo thông tin từ tài khoản Experience More trên Weibo, cấu hình chip xử lý của dòng Redmi Note 17 có sự điều chỉnh so với các tin đồn trước đó. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Redmi Note 17 được cho là sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4. Trong khi đó, biến thể cao cấp hơn là Redmi Note 17 Pro sẽ sử dụng chip Snapdragon 6s Gen 4.

Điều này trái ngược hoàn toàn với các thông tin rò rỉ trước đây vốn cho rằng bản tiêu chuẩn sẽ dùng Snapdragon 6s Gen 4 và bản Pro sẽ sở hữu Snapdragon 6 Gen 5. Việc lựa chọn dòng chip Snapdragon thế hệ mới cho thấy Xiaomi đang tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất năng lượng cho các thiết bị tầm trung của mình.

Redmi Note 17 Pro.

Redmi Note 17: Màn hình lớn và pin 8.000mAh

Phiên bản Redmi Note 17 tiêu chuẩn hứa hẹn sẽ là một thiết bị giải trí mạnh mẽ với màn hình kích thước lên tới 7 inch. Nguồn tin cho biết máy sử dụng tấm nền Samsung E4 Pro với độ phân giải 1080p, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét trong phân khúc.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên thiết bị này chính là viên pin dung lượng 8.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W. Với mức dung lượng này, Redmi Note 17 có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày. Ngoài ra, máy còn được trang bị cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, khung viền nhựa và đạt tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP65.

Redmi Note 17.

Redmi Note 17 Pro: Tiêu chuẩn bảo vệ tối đa và pin 9.000mAh

Đối với phiên bản Redmi Note 17 Pro, Xiaomi đã nâng cấp mạnh mẽ về cả khả năng hiển thị lẫn độ bền. Máy sở hữu màn hình phẳng kích thước 6.83 inch với độ phân giải "1.5K". Đáng chú ý, thiết bị này thiết lập kỷ lục mới về dung lượng pin trong dòng Redmi Note với viên pin lên đến 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W và tính năng sạc ngược có dây 22.5W.

Về khả năng nhiếp ảnh, Redmi Note 17 Pro dự kiến trang bị camera chính độ phân giải 50MP. Đặc biệt, độ bền của máy được chú trọng với các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn khắc nghiệt nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68, IP69 và thậm chí là IP69K (chống tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao).

Redmi Note 17 Pro.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Snapdragon 6s Gen 4 Màn hình 7 inch, 1080p (Samsung E4 Pro) 6.83 inch, 1.5K Dung lượng pin 8.000mAh 9.000mAh Sạc nhanh 45W 67W (Sạc ngược 22.5W) Kháng nước/bụi IP65 IP66/IP68/IP69/IP69K Camera chính - 50MP

Dù các thông số trên vẫn dừng lại ở mức tin đồn, nhưng sự xuất hiện của những viên pin dung lượng siêu lớn kết hợp với vi xử lý Snapdragon thế hệ mới cho thấy Xiaomi đang muốn tái định nghĩa trải nghiệm sử dụng smartphone tầm trung, ưu tiên tối đa cho thời lượng pin và độ bền bỉ trong mọi điều kiện môi trường.