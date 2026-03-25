Lộ diện cấu hình Snapdragon 8 Elite Gen 6: Bước nhảy vọt 2nm và chuẩn RAM LPDDR6 Qualcomm đang phát triển dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Thế hệ mới sẽ bao gồm hai biến thể với sự nâng cấp mạnh mẽ về GPU Adreno 850 và chuẩn RAM LPDDR6 thế hệ mới.

Qualcomm được cho là đang chuẩn bị một bước tiến lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn với dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ giới thạo tin, thế hệ chipset cao cấp này sẽ không chỉ là một bản nâng cấp định kỳ mà là một sự thay đổi toàn diện về cả tiến trình sản xuất lẫn cấu trúc phần cứng lõi.

Chiến lược phân cấp mới với hai biến thể SM8950 và SM8975

Dựa trên dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Qualcomm đang phát triển song song hai mã hiệu SoC cao cấp là SM8950 và SM8975. Hai mã này tương ứng với các tên gọi thương mại dự kiến là Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Điểm chung đắt giá nhất của bộ đôi này là đều được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, hứa hẹn cải thiện đáng kể mật độ bóng bán dẫn và hiệu suất tiêu thụ năng lượng so với các thế hệ 3nm hiện nay.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro có thông số kỹ thuật ấn tượng

Về cấu trúc nhân xử lý, cả hai chipset đều sử dụng kiến trúc CPU theo sơ đồ 2+3+3. Cách sắp xếp này nhằm mục đích tối ưu hóa khả năng xử lý đa nhiệm, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa các tác vụ cần hiệu suất cực cao và các tác vụ nền tiết kiệm điện.

Thông số kỹ thuật chi tiết: Sự vượt trội của biến thể Pro

Mặc dù chia sẻ chung kiến trúc CPU, nhưng phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) thể hiện sự vượt trội rõ rệt ở các thành phần bổ trợ như GPU và bộ nhớ. Cụ thể, biến thể Pro được trang bị GPU Adreno 850 mạnh mẽ, đi kèm bộ nhớ đồ họa GMEM lên tới 18MB. Đáng chú ý nhất là việc hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6 cấu hình 4×24, một bước nhảy vọt so với chuẩn LPDDR5X hiện tại.

Thông số Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) Tiến trình 2nm (TSMC) 2nm (TSMC) GPU Adreno 845 Adreno 850 GMEM 12MB 18MB Hỗ trợ RAM LPDDR5X (4x16) LPDDR6 (4x24) Bộ nhớ đệm (LLC) 6MB 8MB

Ngược lại, biến thể SM8950 tiêu chuẩn sử dụng GPU Adreno 845 và vẫn duy trì chuẩn RAM LPDDR5X. Mặc dù có thông số thấp hơn, nhưng đây được dự báo sẽ là dòng chip phổ biến nhất trên các mẫu flagship tiêu chuẩn nhờ chi phí sản xuất hợp lý và khả năng tương thích linh kiện tốt hơn ở thời điểm hiện tại.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ có hiệu năng cực khủng nhưng giá bán cũng không hề rẻ

Thách thức từ đối thủ và định hướng thị trường

Sự xuất hiện của Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro với cấu hình "full option" được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho các thiết bị chuyên game hoặc các dòng máy Ultra tập trung mạnh vào xử lý AI và đồ họa nặng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của SM8975 chính là chi phí sản xuất cao, điều này có thể khiến giá thành của các thiết bị sở hữu con chip này tăng vọt.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh cũng đang tăng dần khi có thông tin cho rằng chip Dimensity 9600 của MediaTek đang được phát triển với hiệu năng nằm ở khoảng giữa hai biến thể mới của Qualcomm. Ngoài dòng Elite, Qualcomm cũng đang song song hoàn thiện chipset Snapdragon 8 Gen 6 (phiên bản kế nhiệm của 8 Gen 5) với cấu hình thấp hơn để phủ phân khúc cận cao cấp.

Qualcomm cũng đang phát triển chipset Snapdragon 8 Gen 6

Nhìn chung, với việc sớm ứng dụng tiến trình 2nm và các chuẩn RAM thế hệ mới, Qualcomm đang nỗ lực nới rộng khoảng cách công nghệ với các đối thủ. Những thông số rò rỉ này cho thấy năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ của các thiết bị di động với khả năng xử lý ngang tầm máy tính cá nhân.