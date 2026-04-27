Lộ diện cấu hình vivo X Fold 6 và Xiaomi Mix Fold 5: Cuộc đua pin 7.000 mAh và chip tự phát triển Thế giới smartphone màn hình gập sắp chứng kiến sự xuất hiện của vivo X Fold 6 với pin 7.000 mAh và camera 200MP, cùng Xiaomi Mix Fold 5 sử dụng chip tự thân Xring O3.

Thị trường điện thoại màn hình gập đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu flagship mới. Sau màn ra mắt của HONOR Magic V6 trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và OPPO Find N6, giới công nghệ tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào hai đại diện sắp tới từ vivo và Xiaomi. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy các nhà sản xuất đang tập trung tối đa vào việc giải quyết bài toán thời lượng pin và hiệu năng xử lý độc lập.

vivo X Fold 6: Bước tiến mới về pin và nhiếp ảnh

Theo dữ liệu từ leaker Bald Panda và Digital Chat Station, vivo X Fold 6 sẽ là một trong những thiết bị gập ngang sở hữu thông số phần cứng ấn tượng nhất năm. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh, một con số kỷ lục đối với dòng smartphone màn hình gập vốn thường bị hạn chế bởi không gian linh kiện. Bất chấp viên pin khổng lồ, vivo được cho là vẫn duy trì được thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu hóa trải nghiệm cầm nắm cho người dùng.

Bên cạnh năng lượng, hệ thống camera của X Fold 6 cũng nhận được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính có độ phân giải 200 megapixel. Việc tích hợp cảm biến độ phân giải cao vào một thân máy gập mỏng cho thấy những cải tiến đáng kể về kỹ thuật quang học của vivo. Về hiệu năng, thiết bị dự kiến sẽ sử dụng nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mới nhất từ Qualcomm.

Xiaomi Mix Fold 5: Chiến lược chip tự phát triển Xring O3

Trái ngược với hướng đi tập trung vào thông số camera của vivo, Xiaomi lại gây chú ý với việc tích hợp công nghệ vi xử lý nội bộ. Chiếc Xiaomi Mix Fold 5 (có thể được gọi là Xiaomi 17 Fold) dự kiến sẽ chạy trên nền tảng chip Xring O3 do chính Xiaomi phát triển. Đây là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba và tối ưu hóa sâu giữa phần cứng và phần mềm cho thiết bị gập.

Mặc dù các thông số chi tiết về hiệu năng của Xring O3 so với thế hệ Xring O1 tiền nhiệm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc đưa chip tự trồng lên dòng sản phẩm cao cấp nhất cho thấy sự tự tin của Xiaomi vào năng lực R&D. Về mặt thiết kế, Mix Fold 5 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì thế mạnh về độ mỏng và trọng lượng đã được khẳng định từ các thế hệ trước.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số rò rỉ quan trọng nhất của hai mẫu smartphone gập sắp ra mắt:

Thông số vivo X Fold 6 Xiaomi Mix Fold 5 Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Xring O3 (Tự phát triển) Dung lượng pin 7.000 mAh Chưa xác định Camera chính 200 MP Chưa xác định Thời điểm ra mắt Tháng 6 Quý 3 (Dự kiến tháng 7)

Sự xuất hiện của vivo X Fold 6 và Xiaomi Mix Fold 5 vào giữa năm 2025 sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên Samsung Galaxy Z Fold8. Trong khi các hãng điện thoại Trung Quốc đang đẩy mạnh giới hạn về pin, camera và chip xử lý riêng, người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng trong phân khúc smartphone cao cấp nhất hiện nay.