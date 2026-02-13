Lộ diện cấu hình Xiaomi Pad 8 Series bản toàn cầu: Chip Snapdragon 8 Elite và pin 9200 mAh Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro sắp tiến ra thị trường quốc tế với các tùy chọn bộ nhớ lên tới 12GB RAM, chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ cùng màn hình 3.2K sắc nét.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một sự kiện ra mắt quy mô lớn trên toàn cầu, không chỉ giới hạn ở dòng điện thoại flagship Xiaomi 17 mà còn bao gồm các mẫu máy tính bảng thế hệ mới. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ Gizmochina đã hé lộ chi tiết về các biến thể bộ nhớ, màu sắc cũng như thông số kỹ thuật ấn tượng của bộ đôi Xiaomi Pad 8 và Xiaomi Pad 8 Pro tại thị trường quốc tế.

Xiaomi Pad 8 Series sắp ra mắt toàn cầu

Các biến thể bộ nhớ và tùy chọn màu sắc

Theo nguồn tin rò rỉ, dòng Xiaomi Pad 8 sẽ duy trì sự đa dạng về cấu hình để đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc người dùng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi Pad 8 sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ là 8GB RAM + 128GB ROM và 8GB RAM + 256GB ROM. Trong khi đó, biến thể cao cấp Xiaomi Pad 8 Pro sẽ hướng tới người dùng chuyên nghiệp với dung lượng 8GB RAM + 256GB ROM hoặc lên đến 12GB RAM + 512GB ROM.

Về thẩm mỹ, cả hai mẫu máy tính bảng dự kiến sẽ có ba tùy chọn màu sắc đồng nhất bao gồm: Xanh dương, Xám và Xanh lá cây. Đây là những tông màu trung tính và hiện đại, phù hợp với định hướng thiết kế kim loại cao cấp của dòng sản phẩm này.

Phân tích sức mạnh phần cứng: Sự phân cấp rõ rệt

Mặc dù cùng thuộc dòng Pad 8, hai thiết bị này có sự khác biệt đáng kể về cấu trúc vi xử lý để tối ưu hóa hiệu năng và giá thành. Xiaomi Pad 8 được trang bị chipset Snapdragon 8s Gen 4, đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W. Ngược lại, Xiaomi Pad 8 Pro sở hữu con chip Snapdragon 8 Elite tối tân nhất hiện nay, cho phép xử lý các tác vụ đồ họa nặng và đa nhiệm phức tạp một cách mượt mà hơn, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh lên đến 67W.

Tablet mới của Xiaomi có hiệu năng khủng

Màn hình và khả năng hiển thị

Cả hai máy tính bảng dự kiến sẽ sử dụng chung một chuẩn màn hình cao cấp để đảm bảo trải nghiệm thị giác tốt nhất:

Kích thước: 11.2 inch LCD.

11.2 inch LCD. Độ phân giải: 3.2K với tỷ lệ khung hình 3:2 tối ưu cho công việc văn phòng.

3.2K với tỷ lệ khung hình 3:2 tối ưu cho công việc văn phòng. Tần số quét: 144Hz giúp mọi thao tác chuyển động cực kỳ mượt mà.

144Hz giúp mọi thao tác chuyển động cực kỳ mượt mà. Độ sáng: Tối đa 800 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Xiaomi Pad 8 Pro là bản nâng cấp ấn tượng của Pad 7 Pro

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite RAM tối đa 8GB 128GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB 256GB / 512GB Camera trước/sau 8MP / 13MP 32MP / 50MP Sạc nhanh 45W 67W Pin 9,200 mAh 9,200 mAh

Hệ sinh thái và khả năng kết nối

Đáng chú ý, dòng Xiaomi Pad 8 sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện HyperOS 3 mới nhất ngay khi xuất xưởng. Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các phụ kiện chuyên dụng như bút cảm ứng Xiaomi Focus Touch Pen Pro, bàn phím rời và các ứng dụng làm việc WPS, CAD cấp độ PC. Về kết nối, máy tích hợp các tiêu chuẩn hiện đại nhất bao gồm Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 1, NFC và bộ phát hồng ngoại.

Hiện tại, giá bán chính thức của dòng Xiaomi Pad 8 tại thị trường toàn cầu vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, dựa trên mức giá của dòng tiền nhiệm tại Việt Nam (Xiaomi Pad 7 từ 10.49 triệu đồng và Pad 7 Pro từ 13.99 triệu đồng), giới chuyên môn kỳ vọng thế hệ mới sẽ có mức giá cạnh tranh tương đương để duy trì sức hút trong phân khúc máy tính bảng Android cao cấp.