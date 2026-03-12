Lộ diện danh sách thiết bị Samsung Galaxy dự kiến được cập nhật One UI 8.5 dựa trên Android 16 Samsung vừa ra mắt One UI 8.5 cùng Galaxy S26. Kiểm tra ngay danh sách các dòng điện thoại và máy tính bảng Galaxy dự kiến sớm được nâng cấp lên Android 16 mới nhất.

Samsung đã chính thức trình làng giao diện One UI 8.5 tùy biến trên nền tảng Android 16 cùng với dòng flagship Galaxy S26. Hiện tại, hãng công nghệ Hàn Quốc đang tích cực triển khai lộ trình nâng cấp cho các thế hệ thiết bị cũ hơn nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất trên toàn hệ sinh thái.

Dù danh sách chính thức chưa được công bố, các chuyên gia công nghệ nhận định One UI 8.5 sẽ khả dụng trên hầu hết các thiết bị Galaxy đã hoặc đang chạy One UI 8.0. Dưới đây là danh sách tổng hợp các thiết bị dự kiến sẽ nhận bản cập nhật lớn này trong thời gian tới.

Nhiều điện thoại Samsung sẽ được cập nhật One UI 8.5

Nhóm thiết bị cao cấp: Galaxy S và Galaxy Z Series

Các dòng máy flagship luôn được Samsung ưu tiên hàng đầu trong các đợt cập nhật phần mềm. Đáng chú ý, bản nâng cấp lần này bao gồm cả những model ra mắt từ 3-4 năm trước.

Galaxy S Series: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE; Galaxy S24 Series; Galaxy S23 FE; Galaxy S22 Series; Galaxy S21 FE.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE; Galaxy S24 Series; Galaxy S23 FE; Galaxy S22 Series; Galaxy S21 FE. Galaxy Z Series: Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4.

Phân khúc tầm trung và phổ thông: Galaxy A, M và F Series

Bên cạnh dòng cao cấp, Samsung cũng mở rộng hỗ trợ cho các dòng máy tầm trung bán chạy. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của hãng trong việc kéo dài vòng đời sản phẩm.

Galaxy A Series: Từ các model mới như Galaxy A56, A36, A26 đến các thế hệ cũ hơn như Galaxy A73, A55, A54, A53, A35, A34, A33 và dòng giá rẻ A17, A16, A15, A07, A06.

Từ các model mới như Galaxy A56, A36, A26 đến các thế hệ cũ hơn như Galaxy A73, A55, A54, A53, A35, A34, A33 và dòng giá rẻ A17, A16, A15, A07, A06. Galaxy M & F Series: Bao gồm các đại diện từ M56, M55, M54 xuống đến M06, cùng dải sản phẩm F Series từ F70e đến F06.

Máy tính bảng Galaxy Tab và dòng máy siêu bền XCover

Hệ sinh thái máy tính bảng của Samsung cũng nhận được sự quan tâm lớn với danh sách hỗ trợ kéo dài từ dòng Tab S cao cấp đến dòng Tab A phổ thông.

Galaxy Tab Series: Galaxy Tab S11, S11 Ultra; Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE/FE+, S10 Lite; Galaxy Tab S9 Series; Galaxy Tab S8 Series; Galaxy Tab S6 Lite (2024); Galaxy Tab A11/A11+, A9/A9+.

Galaxy Tab S11, S11 Ultra; Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE/FE+, S10 Lite; Galaxy Tab S9 Series; Galaxy Tab S8 Series; Galaxy Tab S6 Lite (2024); Galaxy Tab A11/A11+, A9/A9+. Dòng siêu bền: Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro và các dòng điện thoại XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro.

Tiến độ triển khai chương trình Beta

Hiện tại, chương trình One UI 8.5 Beta đã được khởi động cho dòng Galaxy S25 với 6 bản thử nghiệm đã phát hành. Thêm vào đó, các dấu vết trên diễn đàn cộng đồng cho thấy Samsung đang chuẩn bị mở rộng chương trình thử nghiệm cho Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7.

Việc đẩy nhanh quá trình thử nghiệm cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa độ ổn định, tránh lặp lại tình trạng trì hoãn như phiên bản One UI 7 tiền nhiệm. Đối với người dùng muốn trải nghiệm ngay các tính năng mới nhất của One UI 8.5, việc sở hữu dòng Galaxy S26 là lựa chọn tối ưu nhất hiện nay.

Thông số kỹ thuật dòng Galaxy S26 Series mới nhất