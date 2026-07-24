Lộ diện đồng hồ Casio F-B100W: Tích hợp đếm bước chân, Bluetooth và giá bình dân Hình ảnh rò rỉ sắc nét của dòng đồng hồ Casio F-B100W hé lộ tính năng đếm bước dạng biểu đồ, kết nối Bluetooth cùng mức giá dự kiến từ 50 đến 65 bảng Anh.

Những hình ảnh dựng chất lượng cao của dòng đồng hồ Casio F-B100W vừa xuất hiện, xác nhận sự xuất hiện của ba phiên bản màu sắc cùng tính năng đếm bước chân tiên tiến. Với mức giá ước tính từ 50 đến 65 bảng Anh (khoảng 70 đến 100 USD), đây hứa hẹn là lựa chọn đồng hồ điện tử phổ thông tích hợp công nghệ hỗ trợ theo dõi vận động cho người dùng.

Three new models will be reportedly joining the F-B100W series — F-B100W-1A, F-B100W-3A, and F-B100WB-1A.

Thiết kế và các biến thể màu sắc

Dựa trên hình ảnh từ tài khoản geesgshock trên Instagram, dòng F-B100W sẽ có ba biến thể màu sắc gắn liền với các mã sản phẩm cụ thể:

F-B100W-1A: Phiên bản vỏ màu đen đi kèm đường viền trang trí màu xanh dương.

Phiên bản vỏ màu đen đi kèm đường viền trang trí màu xanh dương. F-B100W-3A: Phiên bản sở hữu vỏ màu xanh ngọc lục bảo (teal-green).

Phiên bản sở hữu vỏ màu xanh ngọc lục bảo (teal-green). F-B100WB-1A: Phiên bản màu đen toàn bộ, không có vòng viền phối màu accent.

Cả ba mô hình đều có chung bố cục hiển thị trên màn hình LCD. Thương hiệu Casio, dòng chữ "Step Tracker" và biểu tượng Bluetooth được sắp xếp trực tiếp trên thanh tiến trình đếm bước ở phía trên cùng của mặt số.

Tính năng theo dõi vận động và thông số kỹ thuật

Điểm nâng cấp đáng chú ý ở Casio F-B100W là tính năng biểu đồ đếm bước chân (step-count histogram). Màn hình hiển thị một biểu đồ dạng cột ghi lại số bước chân theo từng giờ trong khung thời gian 7 tiếng, giúp người dùng dễ dàng quan sát mức độ hoạt động trong ngày.

Bên cạnh khả năng kết nối Bluetooth và theo dõi bước chân, thiết bị vẫn sở hữu các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của đồng hồ điện tử Casio:

Kích thước vỏ: 41,9 x 38,1 x 8,8 mm.

41,9 x 38,1 x 8,8 mm. Chức năng tiện ích: 5 chế độ báo thức, bộ đếm ngược (timer), giờ thế giới với khả năng hiển thị song song (dual display), tự động điều chỉnh thời gian qua kết nối Bluetooth.

5 chế độ báo thức, bộ đếm ngược (timer), giờ thế giới với khả năng hiển thị song song (dual display), tự động điều chỉnh thời gian qua kết nối Bluetooth. Độ chịu nước: 30 mét (3 ATM).

30 mét (3 ATM). Mặt kính: Kính nhựa (resin glass).

Kính nhựa (resin glass). Thời lượng pin: Ước tính khoảng 2 năm.

Giá bán và thời điểm ra mắt dự kiến

Hiện tại, dòng đồng hồ này được dự báo sẽ ra mắt chính thức vào tháng 8. Mức giá bán lẻ ước tính rơi vào khoảng 50 đến 65 bảng Anh, tương đương khoảng 70 đến 100 USD. Tuy nhiên, các thông tin này vẫn là dữ liệu rò rỉ và cần chờ sự xác nhận chính thức từ Casio.