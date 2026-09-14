Lộ diện dự án bộ đôi tay cầm chơi game mang thương hiệu Beats được Apple phát triển cho iPhone Mã nguồn macOS hé lộ hai mẫu tay cầm T6502 và T1057 do Beats trực tiếp dẫn dắt, hứa hẹn mở rộng trải nghiệm game AAA trên iPhone, Apple TV 4K và nền tảng Mac.

Apple đang xúc tiến kế hoạch phát triển hai mẫu bộ điều khiển trò chơi chuyên dụng dành cho iPhone. Đáng chú ý, thay vì sử dụng biểu tượng quả táo cắn dở quen thuộc, dòng phụ kiện này nhiều khả năng sẽ mang thương hiệu con Beats nhằm tối ưu hóa chi phí và tiếp cận cộng đồng người chơi một cách tự nhiên hơn.

Apple đang phát triển bộ điều khiển trò chơi dành cho các mẫu iPhone.

Dấu vết phần cứng từ mã nguồn macOS

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của tờ Bloomberg, dự án nghiên cứu và chế tạo hai thiết bị điều khiển trò chơi mới cho iPhone đang do các lãnh đạo của Beats trực tiếp phụ trách. Bằng chứng kỹ thuật cụ thể đã được chuyên trang MacRumors phát hiện bên trong mã nguồn của bản phát hành ứng viên (RC) hệ điều hành macOS 26.7.

Hệ thống ghi nhận hai mã định danh phần cứng gồm T6502 và T1057. Phân tích cấu hình chức năng cho thấy cả hai phiên bản đều được trang bị các nút bấm tiêu chuẩn công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tựa game hiện đại.

Thông số & Tính năng Phiên bản mã hiệu T6502 Phiên bản mã hiệu T1057 Cụm phím điều hướng (D-pad) Có tích hợp Có tích hợp Cần điều khiển Analog 2 cần 2 cần Hệ thống cò và nút vai Cò bấm analog & nút vai Cò bấm analog & nút vai Phím điều khiển chức năng Nút Home và Menu Nút Home và Menu Phản hồi lực Haptic feedback (rung) Haptic feedback (rung) Cảm biến chuyển động Không ghi nhận Cảm biến gia tốc & con quay hồi chuyển

Chiến lược định vị dưới thương hiệu Beats

Quyết định đưa phụ kiện chơi game về tay Beats phản ánh toan tính rõ ràng trong việc phân khúc sản phẩm của tập đoàn công nghệ Mỹ. Thương hiệu Beats vốn đóng vai trò là bàn đạp thử nghiệm các phân khúc thị trường linh hoạt, nơi hãng có thể tung ra những sản phẩm có mức giá mềm hơn mà không làm ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi siêu cao cấp của nhãn hiệu chính.

Bên cạnh đó, tệp người dùng của Beats sở hữu phong cách sống trẻ trung và có mức độ giao thoa lớn với cộng đồng game thủ. Việc này cho phép đội ngũ thiết kế thoát khỏi những tiêu chuẩn tối giản khắt khe trên các thiết bị nguyên bản, từ đó dễ dàng lựa chọn vật liệu và phương thức sản xuất tối ưu chi phí hơn.

Tham vọng hoàn thiện trải nghiệm game trên toàn hệ sinh thái

Trước đây, người dùng iOS chủ yếu dựa vào các phụ kiện đạt chứng nhận MFi hoặc kết nối qua Bluetooth với tay cầm PlayStation DualShock và Xbox Wireless Controller. Việc tự xây dựng một giải pháp điều khiển phần cứng nội bộ sẽ mang lại cho Apple khả năng đồng bộ hóa sâu từ tầng hệ điều hành đến thiết bị ngoại vi.

Dù mục tiêu ban đầu nhắm vào iPhone, phụ kiện này được kỳ vọng sẽ nâng tầm khả năng thao tác trên các tựa game bom tấn AAA, đồng thời hỗ trợ mượt mà trên Apple TV 4K và các dòng máy Mac. Tuy nhiên, toàn bộ đoạn mã về T6502 và T1057 đã bị gỡ bỏ sau khi xuất hiện trên macOS, khiến kế hoạch thương mại hóa cũng như thời điểm ra mắt chính thức của bộ đôi này hiện vẫn chưa có lộ trình cụ thể.