Lộ diện Galaxy Tab S12 Ultra: Giữ nguyên thiết kế notch và bước tiến mới với chip MediaTek Hình ảnh thực tế từ cơ quan chứng nhận Safety Korea xác nhận Galaxy Tab S12 Ultra sẽ không có màn hình đục lỗ. Thay vào đó, máy tập trung nâng cấp hiệu năng với chip Dimensity 9500.

Những hình ảnh thực tế mới nhất về Galaxy Tab S12 Ultra vừa xuất hiện đã chính thức bác bỏ các tin đồn về việc Samsung sẽ thay đổi ngôn ngữ thiết kế mặt trước. Thay vì chuyển sang camera đục lỗ (punch-hole) như mong đợi của nhiều người dùng, mẫu máy tính bảng cao cấp nhất của hãng công nghệ Hàn Quốc vẫn trung thành với thiết kế notch truyền thống.

Thiết kế Galaxy Tab S12 Ultra: Sự kiên định với phần khuyết màn hình

Hình ảnh thực tế của Galaxy Tab S12 Ultra được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của Safety Korea (cơ quan chứng nhận an toàn Hàn Quốc) cho thấy cái nhìn cận cảnh về mặt trước của thiết bị. Quan sát kỹ chi tiết, camera selfie của máy vẫn được đặt trong một phần viền cắt hình chữ V (notch) nằm sát mép màn hình, tương tự như các thế hệ tiền nhiệm.

Hình ảnh thực tế của Galaxy Tab S12 Ultra được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của Safety Korea

Trước đó, những đồn đoán về thiết kế đục lỗ bắt nguồn từ một tệp hoạt ảnh trong firmware One UI 9.0 của Samsung. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thiết bị trong hoạt ảnh đó có thể là một sản phẩm khác hoặc chỉ là hình ảnh mô phỏng chung cho các dòng màn hình lớn. Việc giữ lại thiết kế notch trên Galaxy Tab S12 Ultra cho thấy Samsung ưu tiên việc tối ưu không gian cho cụm cảm biến và camera trước thay vì chạy theo xu hướng thẩm mỹ mới.

Galaxy Tab S12 Ultra gần như chắc chắn sẽ sử dụng lại thiết kế mặt trước y hệt Tab S11 Ultra

Nâng cấp phần cứng: Sự xuất hiện của MediaTek Dimensity 9500

Dù không có sự đột phá về ngoại hình, Galaxy Tab S12 Ultra lại hứa hẹn mang đến những cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng bên trong. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Đây là một bước đi đáng chú ý khi Samsung dần đa dạng hóa nguồn cung chip xử lý cho các dòng máy tính bảng flagship, thay vì chỉ phụ thuộc vào Snapdragon của Qualcomm.

Galaxy Tab S12 Ultra nhiều khả năng sẽ được cung cấp sức mạnh từ bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500

Bên cạnh hiệu năng xử lý, màn hình của máy cũng được dự báo sẽ có độ sáng cao hơn, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Về năng lượng, Galaxy Tab S12 Ultra dự kiến vẫn sử dụng viên pin tương đương với mẫu Galaxy Tab S11 Ultra hiện hành, đảm bảo thời lượng sử dụng dài cho các tác vụ chuyên nghiệp và giải trí.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của dòng máy tính bảng Samsung

Thông số Galaxy Tab S11 (Tham khảo) Galaxy Tab S12 Ultra (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ MediaTek Dimensity 9500 RAM 12GB 12GB hoặc cao hơn Màn hình Dynamic AMOLED 2X 11 inch Dynamic AMOLED 2X (Kích thước lớn hơn) Pin 8400mAh Tương đương Tab S11 Ultra Kết nối Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 (Dự kiến), Bluetooth 5.4

Có thể thấy, Galaxy Tab S12 Ultra đang đi theo chiến lược hoàn thiện trải nghiệm người dùng dựa trên một khung thiết kế đã ổn định. Những nâng cấp về chip xử lý và công nghệ màn hình sẽ là yếu tố then chốt để mẫu máy này cạnh tranh trong phân khúc máy tính bảng cao cấp thời gian tới.