Lộ diện giá bán vivo X300 Ultra tại châu Âu: Flagship camera có mức giá đầy thách thức vivo X300 Ultra rò rỉ mức giá khởi điểm từ 1.000 EUR tại thị trường châu Âu, đi kèm tùy chọn bộ phụ kiện camera chuyên dụng đẩy giá trị lên tới 1.500 EUR.

vivo X300 Ultra, mẫu flagship tập trung mạnh mẽ vào khả năng nhiếp ảnh, vừa lộ diện mức giá bán tại thị trường châu Âu thông qua các tài liệu rò rỉ mới nhất. Dữ liệu từ một tấm poster tại Trung Quốc và thông tin từ các nhà bán lẻ cho thấy thiết bị này sẽ nằm trong phân khúc cao cấp với mức giá không hề dễ tiếp cận đối với đa số người dùng phổ thông.

Chi tiết bảng giá vivo X300 Ultra tại thị trường quốc tế

Cụ thể, thông tin rò rỉ tại các quốc gia như Áo và Đức cho thấy mức giá của vivo X300 Ultra có sự phân hóa rõ rệt theo cấu hình bộ nhớ. Đáng chú ý nhất là phiên bản cao cấp nhất đi kèm bộ phụ kiện hỗ trợ quay phim và chụp ảnh chuyên nghiệp.

Phiên bản cấu hình Giá niêm yết (EUR) Giá quy đổi tương đương (VND) 12GB RAM + 256GB ROM ~1,000 EUR ~30.30 triệu đồng Biến thể 512GB ROM 1,070 EUR ~32.43 triệu đồng Biến thể 1TB ROM 1,194 EUR ~36.19 triệu đồng Bản đầy đủ + Bộ phụ kiện camera 1,500 EUR ~45.46 triệu đồng

Mức giá này cho thấy tham vọng của vivo trong việc cạnh tranh trực tiếp với các dòng siêu flagship từ Samsung và Apple. Việc tích hợp bộ phụ kiện camera chuyên dụng biến chiếc điện thoại thành một thiết bị sáng tạo nội dung thực thụ, hướng tới đối tượng người dùng đam mê nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp.

Sự chênh lệch giá giữa các thị trường nhập khẩu

Bên cạnh thị trường châu Âu, một nhà bán lẻ tại Hồng Kông cũng đã niêm yết giá nhập khẩu cho mẫu flagship này. Tuy nhiên, mức giá tại đây có phần cao hơn do các chi phí liên quan đến thuế và phí vận chuyển đặc thù. Cụ thể, bản 12GB/256GB tại đây đạt mức khoảng 1,162 EUR (tương đương 35.22 triệu đồng), trong khi bản 1TB có thể chạm mốc 1,384 EUR (khoảng 41.95 triệu đồng).

Mặc dù mức giá tại châu Âu thường cao do chính sách thuế VAT, các chuyên gia dự báo rằng nếu vivo X300 Ultra được phân phối tại thị trường Việt Nam, mức giá có thể sẽ dễ chịu hơn. Thông thường, giá thiết bị điện tử tại khu vực Đông Nam Á có thể thấp hơn từ 20-30% so với thị trường EU do sự khác biệt về biểu thuế và chi phí vận hành.

Phụ kiện camera chuyên dụng: Điểm nhấn công nghệ

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng Ultra năm nay chính là bộ phụ kiện dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung. Đây không chỉ là một chiếc ốp lưng thông thường mà được tích hợp các phím chức năng hỗ trợ chụp ảnh nhanh, giúp trải nghiệm sử dụng tiệm cận với các dòng máy ảnh chuyên nghiệp.

Rò rỉ giá trọn bộ phụ kiện của vivo X300 Ultra

Với cấu hình mạnh mẽ, hệ thống camera được nâng cấp toàn diện và viên pin dung lượng lớn, vivo X300 Ultra hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp. Tuy nhiên, mức giá tiệm cận ngưỡng "siêu flagship" sẽ là một rào cản lớn, buộc người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá trị sử dụng thực tế và chi phí đầu tư.