Lộ diện hộp bán lẻ Galaxy S26 Ultra: Samsung hé lộ nâng cấp camera và công suất sạc 60W Hình ảnh hộp rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra tập trung mạnh vào camera. Flagship mới của Samsung dự kiến ra mắt ngày 26/2 với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng dòng flagship Galaxy S26 vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam). Trước thềm sự kiện, những hình ảnh rò rỉ về hộp bán lẻ của phiên bản cao cấp nhất - Galaxy S26 Ultra - đã hé lộ những thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận người dùng của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Thiết kế hộp đựng tập trung vào điểm nhấn camera

Theo hình ảnh từ leaker @Alfaturk, hộp đựng của Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì phong cách tối giản vốn có. Tuy nhiên, Samsung đã thực hiện một thay đổi quan trọng: thay vì in toàn bộ đường viền thiết bị, mặt trước của hộp chỉ tập trung nhấn mạnh vào khu vực cụm camera phía trên. Điều này cho thấy hệ thống quang học sẽ là yếu tố cốt lõi mà hãng dùng để cạnh tranh trong phân khúc smartphone cao cấp năm 2026.

Hộp đựng Galaxy S26 Ultra

Bên cạnh đó, vị trí tên thiết bị cũng được điều chỉnh. Dòng chữ “Galaxy S26 Ultra” hiện được đặt ở phía trên thay vì phía dưới như các thế hệ trước. Sự tinh chỉnh này tuy nhỏ nhưng giúp tổng thể bao bì trở nên cân đối và hiện đại hơn, đồng thời tạo ra sự nhận diện khác biệt so với dòng Galaxy S25 tiền nhiệm.

Galaxy S26 Ultra sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Nâng cấp kỹ thuật: Chip xử lý mới và tốc độ sạc vượt trội

Dù hình ảnh vỏ hộp không đi sâu vào chi tiết phần cứng, nhưng các báo cáo rò rỉ trước đó đã phác họa nên một chân dung công nghệ mạnh mẽ cho Galaxy S26 Ultra. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, hứa hẹn hiệu năng xử lý và khả năng tối ưu AI vượt trội so với thế hệ trước.

Galaxy S26 Ultra sở hữu cấu hình phần cứng cao cấp

Đáng chú ý, Samsung cuối cùng đã nâng cấp công suất sạc nhanh có dây lên mức 60W, thay vì dừng lại ở 45W như nhiều năm qua. Đi kèm với đó là công nghệ sạc không dây chuẩn Qi2 với công suất 25W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho viên pin 5,000 mAh.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính giữa Galaxy S26 Ultra và thế hệ tiền nhiệm:

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra (Dự kiến) Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Camera sau 200MP (Chính) + 50MP (Siêu rộng) + 12MP (Tele 3x) + 50MP (Tiềm vọng 5x) 200MP (Chính) + 50MP (Siêu rộng) + 10MP (Tele 3x) + 50MP (Tiềm vọng 5x) Sạc nhanh Có dây 60W, Không dây Qi2 25W Có dây 45W, Không dây 15W Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7

Về giá bán, thị trường kỳ vọng Galaxy S26 Ultra sẽ giữ mức giá khởi điểm ổn định, tương đương với thế hệ trước, bắt đầu từ khoảng 33.99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB tại thị trường Việt Nam.