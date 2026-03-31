Lộ diện Intel Core Ultra 3 205: Chip phổ thông giá 182 USD với cấu hình 6 nhân Intel Core Ultra 3 205 vừa xuất hiện tại một nhà bán lẻ Pháp với giá khoảng 182 USD, sở hữu cấu hình 6 nhân và đồ họa tích hợp Intel Arc cho phân khúc phổ thông.

Intel Core Ultra 3 205 là bộ vi xử lý hướng đến phân khúc phổ thông vừa được niêm yết sớm tại một nhà bán lẻ ở Pháp. Với mức giá khoảng 182 USD (tương đương hơn 4,6 triệu đồng), mẫu chip này hứa hẹn mang đến lựa chọn hiệu năng tối ưu cho các dòng laptop giá rẻ và PC mini trong thời gian tới.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Intel Core Ultra 3 205

Dựa trên thông tin niêm yết, Core Ultra 3 205 xác nhận sở hữu cấu hình 6 nhân xử lý. Đây là sự kết hợp giữa các nhân hiệu suất cao và nhân tiết kiệm điện, giúp cân bằng giữa sức mạnh và thời lượng pin cho thiết bị di động.

Thông số Chi tiết Tổng số nhân 6 nhân (2 nhân P-core + 4 nhân E-core) Số luồng 8 luồng Đồ họa tích hợp Intel Arc Graphics Giá niêm yết dự kiến Khoảng 182 USD

Điểm đáng chú ý nhất trên dòng chip này là việc tích hợp giải pháp đồ họa Intel Arc mạnh mẽ. So với các thế hệ đồ họa tích hợp trước đây, Intel Arc hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng xử lý hình ảnh, đáp ứng tốt các tác vụ đồ họa cơ bản và giải trí nhẹ nhàng mà không cần GPU rời.

Vị thế thị trường và khả năng ứng dụng

Sự xuất hiện của Core Ultra 3 205 trên thị trường bán lẻ cho thấy Intel đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm Ultra sang các phân khúc thấp hơn. Trước đó, dòng Core Ultra chủ yếu tập trung vào các phân khúc tầm trung và cao cấp với các tính năng AI chuyên sâu.

Mẫu CPU này được kỳ vọng sẽ trở thành linh hồn của các dòng laptop phổ thông thế hệ mới. Với 6 nhân và 8 luồng, chip có khả năng xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng, học tập trực tuyến và đa nhiệm cơ bản. Bên cạnh đó, các cấu hình PC nhỏ gọn (Mini PC) cũng sẽ được hưởng lợi từ mức tiêu thụ điện năng thấp và kích thước tối ưu của dòng chip này.

Nhận định về thời điểm ra mắt

Việc sản phẩm đã xuất hiện giá bán cụ thể tại khu vực châu Âu là tín hiệu cho thấy một đợt ra mắt chính thức trên quy mô toàn cầu đang đến gần. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc chip giá rẻ, nơi người dùng luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa chi phí đầu tư và hiệu năng thực tế. Đối với những người dùng đang có kế hoạch nâng cấp thiết bị phục vụ công việc cơ bản trong năm 2025, Intel Core Ultra 3 205 là một cái tên rất đáng để theo dõi.