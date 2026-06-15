Lộ diện kính cường lực Galaxy Z Fold8 và Z Flip8: Samsung thay đổi tỉ lệ màn hình mới Những hình ảnh rò rỉ về miếng dán màn hình dòng Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 hé lộ thiết kế rộng và ngắn hơn, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Samsung nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Theo dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Ice Universe, những hình ảnh thực tế về miếng dán màn hình của loạt thiết bị gập thế hệ mới từ Samsung đã chính thức lộ diện. Thông tin này bao gồm các phiên bản Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, cho thấy một chiến lược thiết kế mới đầy tính toán của nhà sản xuất Hàn Quốc cho năm 2025.

Thiết kế rộng và ngắn hơn trên Galaxy Z Fold8

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ này tập trung vào phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn. Theo đó, thiết bị sẽ chuyển sang ngôn ngữ thiết kế rộng hơn và ngắn hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là động thái phản hồi trực tiếp của Samsung đối với xu hướng thị trường, nhằm cạnh tranh với các đối thủ smartphone gập có màn hình ngoài tỉ lệ rộng đang phổ biến hiện nay.

Thông tin rò rỉ từ leaker uy tín Ice Universe về Z Fold8 series và Z Flip8

Bên cạnh việc thay đổi tỉ lệ hiển thị, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến kỹ thuật đáng kể. Các báo cáo chỉ ra rằng máy sẽ có trọng lượng tối ưu chỉ khoảng 201 gram, đi kèm viên pin dung lượng 4800 mAh. Đặc biệt, phần nếp gấp màn hình – vốn là điểm yếu cố hữu của điện thoại gập – dự kiến sẽ được xử lý để trở nên mờ và khó nhận thấy hơn.

Galaxy Z Flip8 tập trung vào tinh chỉnh bản lề và hiệu năng

Trái ngược với sự thay đổi mạnh mẽ về form dáng của dòng Fold, mẫu điện thoại nắp gập Galaxy Z Flip8 dường như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thế hệ trước. Thay đổi chủ yếu đến từ các chi tiết kỹ thuật tinh vi bên trong. Cụ thể, thiết bị sẽ sở hữu hệ thống bản lề mới giúp giảm độ dày khoảng 0.02 inch khi gập lại, đồng thời giúp tổng thể máy nhẹ hơn.

Galaxy Z Flip8 dường như sẽ không có quá nhiều sự thay đổi về ngoại hình

Về cấu hình phần cứng, Samsung dự kiến sẽ áp dụng chiến lược phân vùng vi xử lý cho Galaxy Z Flip8. Tại thị trường Hàn Quốc và Châu Âu, máy có thể được trang bị chip Exynos 2600. Trong khi đó, phiên bản dành cho thị trường Mỹ và các khu vực khác sẽ sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy – dòng chip cao cấp nhất được tối ưu riêng cho các thiết bị Samsung.

Thời điểm ra mắt hệ sinh thái Galaxy mới

Dựa trên các nguồn tin hiện tại, bộ ba Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ chính thức được trình làng tại sự kiện Samsung Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Đây cũng là thời điểm hãng dự kiến giới thiệu các thiết bị đeo thông minh mới bao gồm Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2.

Hình ảnh mô hình Z Fold8 tiêu chuẩn và Z Fold8 Ultra rò rỉ trước đây

Việc điều chỉnh thiết kế theo hướng rộng và ngắn hơn trên Galaxy Z Fold8 được đánh giá là bước đi cần thiết để tăng cường công năng cho màn hình ngoài, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn như một smartphone truyền thống khi không mở máy. Dù Galaxy Z Flip8 không có đột phá về ngoại hình, nhưng những nâng cấp về hiệu năng và độ mỏng vẫn hứa hẹn duy trì sức hút cho dòng sản phẩm thời thượng này.