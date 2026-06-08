Lộ diện loạt sản phẩm Apple mới tháng 9: iPhone Ultra màn hình gập và nâng cấp phần cứng Apple chuẩn bị cho sự kiện tháng 9 với tâm điểm là iPhone Ultra màn hình gập chip 2nm, bộ đôi iPhone 18 Pro Max và sự thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện thường niên vào tháng 9 tới nhằm giới thiệu dòng điện thoại chủ lực cùng chuỗi ít nhất 5 thiết bị phần cứng mới. Trọng tâm của đợt ra mắt này hướng vào việc tích hợp sâu trợ lý ảo Siri ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) lên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị, đồng thời điều chỉnh lại chiến lược phân khúc sản phẩm cao cấp.

Đột phá với mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên

Tâm điểm chú ý của giới công nghệ tại sự kiện sắp tới là chiếc iPhone Ultra – mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Thiết bị được trang bị màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình chính 7,8 inch khi mở rộng theo tỷ lệ 4:3, cung cấp không gian hiển thị tương đương một chiếc iPad mini. Hãng đã tối ưu hóa cấu trúc bản lề nhằm giảm thiểu nếp gấp trên màn hình trong quá trình sử dụng.

Về mặt kỹ thuật, iPhone Ultra sở hữu vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến cùng hệ thống pin đôi để duy trì thời lượng hoạt động. Do ưu tiên thiết kế siêu mỏng, mẫu máy này chỉ trang bị cụm camera đôi phía sau, đồng thời loại bỏ cảm biến TrueDepth để chuyển sang tích hợp công nghệ xác thực Touch ID. Sản phẩm dự kiến có mức giá từ 2.000 đến 2.500 USD và có thể mở bán muộn hơn vào cuối năm do một số rào cản trong khâu sản xuất.

iPhone 18 Pro Max nâng cấp dung lượng pin và điều chỉnh giá bán

Bên cạnh mẫu màn hình gập, phiên bản iPhone 18 Pro Max vẫn giữ phong cách thiết kế tương tự bản Pro nhưng có kích thước màn hình lớn hơn. Nhằm tối ưu hóa thời lượng sử dụng pin, Apple có thể sẽ gia tăng độ dày của bản Pro Max so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, mức giá niêm yết của bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến tăng thêm khoảng 100 đến 200 USD so với iPhone 17 Pro và Pro Max. Đây được xem là bước đi tiếp theo của Apple trong việc thiết lập mặt bằng giá mới cho dòng sản phẩm chủ lực, sau khi đã thực hiện điều chỉnh trên các dòng Mac và iPad.

Cải tiến hiệu năng trên dòng Apple Watch thế hệ mới

Dòng đồng hồ thông minh của hãng cũng ghi nhận những nâng cấp quan trọng về phần cứng trong đợt ra mắt này:

Apple Watch Series 12: Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể, trang bị chip xử lý dòng S mới giúp nâng cao hiệu năng, cải thiện các tính năng theo dõi sức khỏe, thể thao và kéo dài thời lượng pin.

Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể, trang bị chip xử lý dòng S mới giúp nâng cao hiệu năng, cải thiện các tính năng theo dõi sức khỏe, thể thao và kéo dài thời lượng pin. Apple Watch Ultra 4: Sử dụng vi xử lý thế hệ mới tương tự Series 12, sở hữu thân máy mỏng hơn cùng hệ thống cảm biến đo lường được nâng cấp.

Mở rộng hệ sinh thái Smart Home và các dòng máy Mac

Sau sự kiện tháng 9, Apple có thể tiếp tục tổ chức thêm sự kiện vào tháng 10 hoặc tháng 11 để giới thiệu các thiết bị gia đình thông minh và máy tính mới. Đáng chú ý là trung tâm điều khiển Home Hub sở hữu màn hình vuông 7 inch, tích hợp sâu Siri AI để hỗ trợ quản lý nhà thông minh, thực hiện cuộc gọi video và vận hành các ứng dụng của hệ sinh thái, dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2026–2027.

Bên cạnh đó, các thiết bị giải trí như Apple TV 4K, HomePod mini và HomePod tiêu chuẩn đều nhận bản cập nhật về vi xử lý và dung lượng bộ nhớ. Dòng camera an ninh thông minh mang thương hiệu Apple cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Đối với mảng máy tính và máy tính bảng, các mẫu MacBook Pro, iMac trang bị chip M6, iPad mini màn hình OLED cùng Mac Studio mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào cuối năm.

Thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm phân khúc phổ thông

Trong đợt ra mắt tháng 9 này, Apple sẽ không phát hành phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn mà tập trung toàn bộ nguồn lực vào phân khúc cao cấp. Lịch trình ra mắt của các mẫu máy gồm iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ được lùi sang mùa xuân năm 2027. Dòng Apple Watch SE cũng không có phiên bản nâng cấp trong năm nay.

Theo thông lệ hàng năm, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple nhiều khả năng diễn ra vào ngày 8/9 hoặc 9/9. Nếu sự kiện tổ chức vào ngày 9/9, chương trình đặt hàng trước sẽ bắt đầu từ ngày 11-12/9 và những đơn hàng đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng từ ngày 18/9.