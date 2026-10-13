Lộ diện mẫu điện thoại OPPO màn hình tỷ lệ rộng trang bị cụm camera kép độ phân giải 200MP Thiết bị dạng thanh mới của OPPO dự kiến sở hữu vi xử lý cao cấp MediaTek cùng ống kính tiềm vọng 200MP, có thể ra mắt vào đầu năm 2027 tại thị trường Trung Quốc.

OPPO đang tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu kỹ thuật của một mẫu điện thoại thông minh dạng thanh mới, sở hữu tỷ lệ màn hình rộng khác biệt cùng hệ thống camera kép độ phân giải 200 megapixel. Thiết bị này đánh dấu bước đi tiếp theo của hãng trong việc khai phá các ngôn ngữ thiết kế mới, tiếp nối các động thái tương tự từ những thương hiệu như Huawei và Coolpad trên thị trường di động.

Thiết kế tỷ lệ rộng và xu hướng mới trên smartphone dạng thanh

Theo nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, thiết bị thử nghiệm của OPPO sở hữu form factor dạng thanh nhưng có tỷ lệ khung hình màn hình rộng hơn đáng kể so với các chuẩn hiển thị thông thường. Ngôn ngữ thiết kế này được kỳ vọng sẽ mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho việc tiêu thụ nội dung đa phương tiện và xử lý đa nhiệm.

OPPO đang phát triển điện thoại có màn hình rộng mới

Sản phẩm này hiện đang trong giai đoạn nguyên mẫu kỹ thuật và nhiều khả năng sẽ được tích hợp vào dòng sản phẩm Find X10 thế hệ tiếp theo của hãng.

Hệ thống camera kép 200MP và cấu hình phần cứng

Về khả năng nhiếp ảnh, điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên thiết bị là cặp camera sau cùng đạt độ phân giải lên đến 200 megapixel. Cụm cảm biến này được xác nhận có sự xuất hiện của một ống kính tiềm vọng, giúp tối ưu hóa khả năng thu phóng quang học và chụp ảnh từ khoảng cách xa với độ chi tiết cao.

Về mặt hiệu năng, nguyên mẫu kỹ thuật được trang bị dòng vi xử lý cao cấp đến từ MediaTek. Dòng chip đầu bảng gần nhất của nhà sản xuất bán dẫn này là Dimensity 9600 Pro, vốn cũng là nền tảng phần cứng dự kiến xuất hiện trên các phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max. Các chi tiết liên quan đến dung lượng pin cũng như công nghệ sạc nhanh đi kèm hiện vẫn chưa được công bố cụ thể trong các tài liệu thử nghiệm.

Định vị phân khúc Pro và kế hoạch phát hành dự kiến

Với các thông số kỹ thuật cao cấp, thiết bị màn hình tỷ lệ rộng này có khả năng được xếp vào phân khúc Pro của dòng máy. Một số đồn đoán cho rằng thiết bị có thể ra mắt dưới tên gọi thương mại là OPPO Find X10 Pro Mini.

Điện thoại có thể ra mắt với tên gọi OPPO Find X10 Pro Mini

Tuy nhiên, tên gọi chính thức vẫn chưa được hãng xác nhận do sự khác biệt lớn về tỷ lệ khung hình so với dòng Find X10 tiêu chuẩn. Về thời điểm ra mắt, các báo cáo dự đoán mẫu máy này có thể được trình làng cùng thời điểm với điện thoại màn hình gập OPPO Find N7 vào quý 1 năm 2027 tại thị trường Trung Quốc.