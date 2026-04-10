Lộ diện OPPO Find X9 Ultra: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera 200MP OPPO sắp trình làng Find X9 Ultra với pin 7.050 mAh, màn hình 144Hz và cụm 4 camera Hasselblad zoom 10x, hứa hẹn dẫn đầu phân khúc smartphone cao cấp năm 2026.

Vào ngày 21/4 tới, OPPO sẽ chính thức ra mắt mẫu flagship Find X9 Ultra, một siêu phẩm được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại cao cấp. Những thông tin rò rỉ toàn diện về thiết kế và cấu hình cho thấy thiết bị không chỉ sở hữu sức mạnh xử lý vượt trội mà còn tập trung tối đa vào trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

OPPO Find X9 Ultra sở hữu cấu hình phần cứng cao cấp

Màn hình OLED 2K+ và công nghệ bảo mật tiên tiến

OPPO Find X9 Ultra dự kiến trang bị màn hình OLED kích thước 6.78 inch với độ phân giải cao 3,168 x 1,440 pixel. Điểm nhấn đáng chú ý là khả năng hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà tuyệt đối. Về bảo mật, máy tích hợp cảm biến vân tay siêu âm ngay dưới màn hình, mang lại tốc độ mở khóa nhanh và độ chính xác cao hơn so với cảm biến quang học truyền thống. Thiết bị sẽ xuất xưởng với giao diện ColorOS 16 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 16.

Hiệu năng đột phá với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong lớp vỏ sang trọng, Find X9 Ultra được cung cấp sức mạnh bởi vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất. Để tối ưu hóa hiệu suất, OPPO trang bị chuẩn RAM LPDDR5x cùng bộ nhớ trong UFS 4.1, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là viên pin dung lượng lớn 7.050 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, giúp người dùng duy trì kết nối suốt ngày dài mà không lo gián đoạn.

Hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp

Khả năng nhiếp ảnh là điểm mạnh nhất của Find X9 Ultra với hệ thống 4 camera sau chất lượng cao. Cảm biến chính Sony LYT-901 độ phân giải 200 megapixel đóng vai trò chủ đạo, kết hợp cùng ống kính siêu rộng Sony LYT-600 50 megapixel. Khả năng zoom của máy được đảm nhiệm bởi hai ống kính tiềm vọng: OmniVision OV52A 200 megapixel (zoom quang 3x) và Samsung JNL 50 megapixel (zoom quang 10x). Ngoài ra, máy còn có cảm biến đa phổ 3.2 megapixel để hiệu chỉnh màu sắc chính xác nhất.

Đặc biệt, OPPO còn tích hợp bộ chuyển đổi tiêu cự Hasselblad để mở rộng khả năng zoom chuyên sâu. Người dùng có thể thao tác nhanh qua nút Quick ở cạnh phải hoặc truy cập các tính năng AI Mind Space thông qua phím Snap Key ở cạnh trái.

Thiết kế bền bỉ và các tùy chọn cấu hình

Thiết bị có kích thước 163.04 x 76.91 x 9.15mm và trọng lượng 238 gram, đạt các chứng nhận chống nước và bụi bẩn IP68, IP69 và IP69K. Find X9 Ultra mang đến ba lựa chọn màu sắc thời thượng: Cam (Velvet Sand Canyon), Nâu (Earth Tundra) và Trắng (Polar Glacier).

Thông số Chi tiết cấu hình dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình OLED 6.78 inch, 2K+, 144Hz RAM/ROM Tối đa 16GB RAM / 1TB bộ nhớ trong Camera sau 200MP + 50MP + 200MP + 50MP Pin/Sạc 7.050 mAh, Sạc nhanh 100W/50W Hệ điều hành Android 16, ColorOS 16

Máy sẽ có nhiều phiên bản cấu hình từ 12GB+256GB đến cao nhất là 16GB+1TB. Đáng chú ý, tất cả các phiên bản đều hỗ trợ kết nối vệ tinh. Riêng phiên bản cao cấp nhất 16GB+1TB màu Earth Tundra sẽ đi kèm bộ phụ kiện đặc biệt “Explorer Master Kit” do Hasselblad hợp tác phát triển.