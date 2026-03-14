Lộ diện OPPO Find X9 Ultra Master Edition: RAM 16GB và pin kỷ lục 7.550 mAh Phiên bản Master Edition của OPPO Find X9 Ultra sở hữu bộ nhớ 1TB, hệ thống camera 200MP đột phá và viên pin dung lượng lớn nhất trong phân khúc flagship Android.

OPPO đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại cao cấp nhất trong dòng Find X9 với tên gọi Find X9 Ultra. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này không chỉ dừng lại ở phiên bản tiêu chuẩn mà còn có thêm biến thể Master Edition (Master Kit) với những nâng cấp vượt trội về phần cứng và thiết kế.

Cấu hình Master Edition với bộ nhớ 1TB và thiết kế chuyên dụng

Theo leaker Digital Chat Station, Find X9 Ultra Master Edition sẽ là phiên bản cao cấp nhất, được trang bị dung lượng RAM 16GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB. Điểm đặc biệt của phiên bản này nằm ở thiết kế độc quyền và sự xuất hiện của bộ chuyển đổi tiêu cự camera (Master Kit), cho phép người dùng tối ưu hóa trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp.

Hệ thống camera đột phá với cảm biến chính 200MP

Find X9 Ultra dự kiến sở hữu cụm 4 camera sau với những thông số kỹ thuật ấn tượng, tập trung vào khả năng thu sáng và độ chi tiết cao. Cụ thể:

Camera chính: Độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/1.12 inch (dự kiến là Sony Lytia 901).

Camera tiềm vọng: Độ phân giải 200MP với cảm biến OmniVision OV52A kích thước 1/1.28 inch.

Camera tele: Độ phân giải 50MP, hỗ trợ zoom quang 10x, sử dụng cảm biến Samsung JN5.

Camera siêu rộng: Độ phân giải 50MP, sử dụng cảm biến Samsung JN5 kích thước 1/2.76 inch.

Hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 7.550 mAh

Sức mạnh xử lý của Find X9 Ultra được đảm bảo bởi con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Để vận hành hệ thống phần cứng mạnh mẽ, OPPO trang bị viên pin dung lượng lên tới 7.550 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Đây được xem là mức dung lượng pin kỷ lục đối với một chiếc smartphone thuộc phân khúc cao cấp.

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình OLED kích thước 6.82 inch với độ phân giải 2K. Phía trước là camera selfie độ phân giải 50MP, hỗ trợ tối ưu cho việc chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến (Find X9 Ultra) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ (Master Edition) 16GB RAM / 1TB ROM Màn hình 6.82 inch OLED, độ phân giải 2K Dung lượng pin 7.550 mAh Sạc nhanh 100W (có dây), 50W (không dây) Camera chính 200MP (1/1.12 inch)

Dòng sản phẩm Find X9 Ultra được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ nặng ký nhất trong thị trường Android nửa đầu năm 2026, đặc biệt khi phiên bản này đã bắt đầu đạt được các chứng nhận quan trọng để chuẩn bị ra mắt trên toàn cầu.