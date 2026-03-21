Lộ diện OPPO K15 Turbo và K15 Turbo Pro: Thiết kế gaming với hệ thống tản nhiệt chủ động Dòng smartphone OPPO K15 Turbo sắp ra mắt sở hữu chip Dimensity 9500s, thiết kế khung kim loại phẳng và hệ thống tản nhiệt chuyên dụng cho phân khúc tầm trung.

Theo các báo cáo mới nhất, OPPO đang phát triển dòng điện thoại K15 Turbo để sớm giới thiệu với người dùng. Series này dự kiến bao gồm hai phiên bản: K15 Turbo tiêu chuẩn và K15 Turbo Pro cao cấp hơn. Thông tin từ leaker Digital Chat Station cho thấy thiết bị sẽ tập trung mạnh vào hiệu năng và khả năng tản nhiệt.

Thiết kế hướng đến hiệu năng và hệ thống tản nhiệt

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, dòng K15 Turbo sở hữu thiết kế phẳng mang phong cách công nghiệp với màn hình phẳng và khung viền kim loại chắc chắn. Cụm camera sau được làm mới, trong khi hệ thống tản nhiệt chủ động – tính năng từng xuất hiện trên phiên bản tiền nhiệm – tiếp tục được duy trì để tối ưu hóa hiệu suất khi chơi game.

Phần khung máy xuất hiện các khe tản nhiệt và nút cảm ứng điện dung ở cạnh dưới. Đây là những chi tiết gợi ý về một thiết bị được tối ưu cho các tác vụ nặng và điều khiển nhanh, giúp dòng máy này trở thành lựa chọn cấu hình mạnh trong phân khúc tầm trung.

Thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO K15 Turbo Series

Phiên bản OPPO K15 Turbo Pro được đồn đoán sẽ trang bị vi xử lý Dimensity 9500s. Máy sử dụng màn hình LTPS phẳng 6,78 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét cao. Trong khi đó, phiên bản K15 Turbo tiêu chuẩn có thể sẽ sử dụng con chip Dimensity 8500.

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật rò rỉ của hai phiên bản:

Thông số OPPO K15 Turbo OPPO K15 Turbo Pro Vi xử lý Dimensity 8500 Dimensity 9500s Màn hình Phẳng 6,78 inch LTPS, 1.5K Camera sau Kép 50MP Kép 50MP Bộ nhớ tối đa Đang cập nhật 16GB RAM / 512GB ROM

Bộ nhớ và thời điểm ra mắt

Về khả năng lưu trữ, phiên bản cao cấp nhất có thể đi kèm RAM 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 4.1. Cả hai thiết bị đều giữ hệ thống camera kép 50MP, đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý và khả năng chụp ảnh.

Nguồn tin cho biết giá bán của dòng máy này có thể tăng so với thế hệ trước do việc nâng cấp vi xử lý và sử dụng khung kim loại cao cấp. Dòng OPPO K15 Turbo dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4 tới, hứa hẹn trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng smartphone chuyên hiệu năng trong cùng phân khúc.