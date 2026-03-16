Lộ diện OPPO Pad 5 Pro: Màn hình 13.2 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 13.000 mAh OPPO Pad 5 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 4/2026 với cấu hình phần cứng hàng đầu, bao gồm chip Snapdragon thế hệ mới, pin dung lượng lớn và nhiều tùy chọn bộ nhớ.

OPPO đang chuẩn bị tiến quân vào phân khúc máy tính bảng siêu cao cấp với sự xuất hiện của biến thể Pad 5 Pro. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, đây sẽ là một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất của hãng từ trước đến nay, tập trung vào cả hiệu suất xử lý lẫn trải nghiệm hiển thị kích thước lớn.

Màn hình 13.2 inch dẫn đầu phân khúc Android

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, OPPO Pad 5 Pro sẽ sở hữu màn hình có kích thước lên tới 13.2 inch. Với thông số này, thiết bị sẽ gia nhập nhóm những máy tính bảng Android có không gian hiển thị lớn nhất thị trường. Dù loại tấm nền cụ thể chưa được xác nhận, giới công nghệ kỳ vọng máy sẽ duy trì hoặc vượt qua tiêu chuẩn của thế hệ tiền nhiệm Pad 4 Pro (vốn sử dụng màn hình IPS LCD, độ phân giải 2,400 x 3,392 pixel và tần số quét 144Hz).

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5

Điểm đáng chú ý nhất về mặt kỹ thuật là sự hiện diện của con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm. Đây là vi xử lý chưa ra mắt, hứa hẹn mang lại hiệu năng đột phá cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa video chuyên nghiệp, đa nhiệm phức tạp và chơi game đồ họa cao. Việc trang bị dòng chip flagship này cho thấy OPPO muốn định vị Pad 5 Pro là một thiết bị thay thế laptop trong nhiều tình huống công việc.

Dung lượng pin 13.000 mAh và khả năng sạc nhanh

Để duy trì hoạt động cho màn hình lớn và chip xử lý mạnh mẽ, OPPO trang bị viên pin có dung lượng định mức 11,905mAh, tương đương dung lượng điển hình khoảng 13,000mAh. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 67W, giúp tối ưu thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này.

Thông số kỹ thuật Chi tiết rò rỉ Màn hình 13.2 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dung lượng pin 13,000 mAh (điển hình) Sạc nhanh 67W RAM 8GB / 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB Camera sau 13MP Camera trước 8MP

Về khả năng lưu trữ, máy cung cấp nhiều tùy chọn linh hoạt từ 8GB RAM + 256GB bộ nhớ trong cho đến phiên bản cao cấp nhất 16GB RAM + 512GB bộ nhớ trong. Hệ thống camera bao gồm cảm biến sau 13MP hỗ trợ quét tài liệu và camera trước 8MP phục vụ nhu cầu hội họp trực tuyến.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Dữ liệu từ Digital Chat Station cho thấy OPPO Pad 5 Pro có thể trình làng vào khoảng tháng 4/2026. Sự kiện này khả năng cao sẽ diễn ra cùng lúc với buổi ra mắt dòng điện thoại flagship mới của hãng. Hiện tại, mức giá chính thức vẫn là một ẩn số, nhưng với cấu hình trên, sản phẩm được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc máy tính bảng cao cấp nhất.