Lộ diện OPPO Pad Mini: Tablet nhỏ gọn sở hữu chip Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ OPPO đang chuẩn bị ra mắt mẫu máy tính bảng Pad Mini với kích thước 8.8 inch nhỏ gọn, sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 cao cấp cùng khả năng sạc nhanh 67W.

OPPO hiện đang phát triển thế hệ máy tính bảng cao cấp mới, bao gồm hai phiên bản là Pad 5 Pro và Pad Mini. Theo các thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu OPPO Pad Mini được định vị là thiết bị hiệu năng cao trong thân hình nhỏ gọn, tương tự cách tiếp cận của dòng Huawei MatePad mini.

OPPO Pad Mini lộ cấu hình chi tiết

Màn hình 8.8 inch tần số quét cao

OPPO Pad Mini tập trung tối ưu cho người dùng ưu tiên tính di động nhưng vẫn đòi hỏi trải nghiệm cao cấp. Thiết bị dự kiến trang bị màn hình kích thước 8.8 inch tùy chỉnh, tích hợp tần số quét cao để đảm bảo sự mượt mà trong các tác vụ giải trí và làm việc. Thiết kế tổng thể của máy hướng đến sự mỏng nhẹ, tối ưu hóa cảm giác cầm nắm bằng một tay.

Hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên OPPO Pad Mini là việc trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 5. Đây là cấu hình vượt trội trong phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ, vốn thường bị các nhà sản xuất cắt giảm về phần cứng. Đi kèm với đó, thiết bị cung cấp hệ thống camera cơ bản với cảm biến trước 8 megapixel và camera sau 13 megapixel.

Thông số kỹ thuật và tùy chọn bộ nhớ

Về khả năng duy trì năng lượng, OPPO Pad Mini hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 67W. Thiết bị mang đến cho người dùng 4 tùy chọn cấu hình bộ nhớ đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm khác nhau:

Tùy chọn RAM Dung lượng lưu trữ (ROM) 8GB 256GB 12GB 256GB 12GB 512GB 16GB 512GB

Sản phẩm dự kiến sẽ có ba tùy chọn màu sắc thời trang bao gồm: Tím Monet, Vàng Dawn và Nâu Mocha.

Thời điểm ra mắt và chiến lược thương hiệu

Sự kiện ra mắt chính thức của OPPO Pad Mini được dự báo sẽ diễn ra vào tháng 4 tới tại Trung Quốc. Tại sự kiện này, OPPO có thể đồng thời giới thiệu các dòng điện thoại thông minh Find X9 Ultra, Find X9s Pro và mẫu máy tính bảng cỡ lớn Pad 5 Pro.

Đáng chú ý, các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng OnePlus cũng đang phát triển hai mẫu máy tính bảng là OnePlus Pad 3 Pro và OnePlus Pad Mini. Nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản đổi tên của bộ đôi OPPO Pad 5 Pro và Pad Mini để phục vụ cho các thị trường quốc tế khác nhau.