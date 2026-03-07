Lộ diện OPPO Reno16 Pro Max: Màn hình LTPO 1.5K, camera 200MP và chip flagship OPPO Reno16 Pro Max rò rỉ cấu hình mạnh mẽ với màn hình 6.78 inch, cảm biến chính 200MP và chip Dimensity dòng cao cấp, hứa hẹn định vị lại phân khúc cận cao cấp.

Dòng điện thoại Reno của OPPO chuẩn bị đón nhận một biến thể cao cấp nhất mang tên Reno16 Pro Max với những nâng cấp phần cứng vượt trội. Theo chu kỳ ra mắt khoảng 6 tháng một lần, dòng Reno16 Series được dự đoán sẽ sớm xuất hiện sau khi Reno 15 trình làng tại Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái.

Màn hình LTPO 1.5K và thiết kế viền siêu mỏng

Thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho biết, OPPO Reno16 Pro Max sẽ sở hữu màn hình kích thước lớn lên tới 6.78 inch. Điểm đáng chú ý nằm ở việc sử dụng công nghệ tấm nền LTPO, giúp tối ưu hóa tần số quét và tiết kiệm điện năng, đi kèm độ phân giải 1.5K sắc nét và phần viền màn hình được tối ưu mỏng đều ở cả bốn cạnh.

Rò rỉ thông tin OPPO Reno16 Pro Max

Hiệu năng từ dòng chip flagship MediaTek

Về cấu hình, Reno16 Pro Max được cho là sẽ trang bị vi xử lý Dimensity dòng flagship “N-1”. Mặc dù chưa xác nhận model chính xác, các chuyên gia công nghệ dự đoán đây có thể là con chip cao cấp thế hệ trước như MediaTek Dimensity 9400. Việc trang bị dòng chip flagship đánh dấu bước chuyển mình của dòng Reno, vốn thường chỉ sử dụng các bộ xử lý cận cao cấp.

Dòng Reno16 sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Hệ thống camera 200MP đột phá

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là trọng tâm của dòng Reno mới. Phiên bản Pro Max được tiết lộ sẽ trang bị cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP, kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng 50MP. Trong khi đó, phiên bản Reno16 Pro tiêu chuẩn cũng có thể sở hữu hệ thống ống kính tương tự nhưng sử dụng chip xử lý Dimensity 8500 thấp hơn một bậc.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến và thế hệ tiền nhiệm

Để có cái nhìn rõ hơn về sự nâng cấp, dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa các phiên bản thuộc dòng Reno15 đang lưu hành và thông tin rò rỉ của Reno16 Pro Max:

Thông số OPPO Reno16 Pro Max (Rò rỉ) OPPO Reno15 5G OPPO Reno15 F 5G Màn hình 6.78 inch, LTPO, 1.5K 6.59 inch, AMOLED, 1.5K 6.57 inch, AMOLED, FHD+ Chip xử lý Dimensity flagship (N-1) Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 6 Gen 1 Camera chính 200MP + 50MP Periscope 50MP OIS (Cụm 3 camera) 50MP OIS Pin & Sạc Đang cập nhật 6500mAh, 80W 7000mAh, 80W

Với những nâng cấp mạnh mẽ về cả màn hình, hiệu năng và camera, Reno16 Pro Max nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí cao nhất của bản Pro hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc giá bán của sản phẩm có thể sẽ tăng cao hơn để phù hợp với cấu hình tiệm cận dòng flagship.