Lộ diện Samsung Galaxy S26 FE: Thử nghiệm One UI 9 và bước tiến với chip 3nm Samsung thử nghiệm Galaxy S26 FE chạy One UI 9 dựa trên Android 17. Sản phẩm dự kiến nâng cấp hiệu năng vượt trội với chip Exynos 2500 trên tiến trình 3nm.

Samsung đã bắt đầu những bước chuẩn bị đầu tiên cho thế hệ Fan Edition tiếp theo. Theo các dữ liệu mới nhất, mẫu Galaxy S26 FE đang được thử nghiệm nội bộ với phần mềm One UI 9, hứa hẹn mang đến những đột phá về hiệu năng nhờ tiến trình sản xuất chip tiên tiến.

Lộ diện phiên bản thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 FE

Thông tin về quá trình phát triển Galaxy S26 FE vừa được phát hiện trên máy chủ firmware của Samsung. Một thiết bị có số model SM-S741U, được xác định là biến thể dành cho thị trường Mỹ, đã xuất hiện cùng bản dựng phần mềm nội bộ mang mã S741USQU0AZE5.

Đáng chú ý, bản firmware này cho thấy thiết bị đang chạy trên giao diện One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android 17. Việc Samsung tiến hành thử nghiệm phần mềm từ sớm cho thấy hãng đang bám sát lộ trình ra mắt dòng Fan Edition vào giai đoạn cuối năm 2026, hoàn thiện danh mục flagship sau khi dòng Galaxy S26 tiêu chuẩn được trình làng.

Galaxy S26 FE đang được thử nghiệm nội bộ bởi Samsung

Nâng cấp hiệu năng với tiến trình 3nm

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Galaxy S26 FE nằm ở bộ vi xử lý. Các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng thiết bị nhiều khả năng sẽ sử dụng chip Exynos 2500. Đây là bước nhảy vọt về công nghệ so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong khi Galaxy S25 FE sử dụng chip Exynos 2400 dựa trên tiến trình 4nm, chip Exynos 2500 trên Galaxy S26 FE sẽ được sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại nhất của Samsung. Sự thay đổi này không chỉ giúp tăng cường tốc độ xử lý mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, giảm tỏa nhiệt trong quá trình sử dụng cường độ cao.

Galaxy S26 FE sẽ có giá bán hấp dẫn hơn Galaxy S26

Chiến lược tối ưu chi phí và màn hình

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, Samsung được cho là đang cân nhắc thay đổi chuỗi cung ứng linh kiện để kiểm soát giá thành. Cụ thể, hãng có thể sẽ sử dụng màn hình từ các nhà sản xuất Trung Quốc cho một phần sản lượng Galaxy S26 FE.

Chiến lược này nhằm cân bằng chi phí khi các linh kiện cốt lõi như chipset 3nm đang ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn hiển thị vẫn sẽ được đảm bảo để duy trì trải nghiệm cao cấp đặc trưng của dòng Galaxy S.

Thông số kỹ thuật Galaxy S25 FE Galaxy S26 FE (Dự kiến) Vi xử lý Exynos 2400 (4nm) Exynos 2500 (3nm) Hệ điều hành Android 15 Android 17 Giao diện One UI 7 / One UI 8 One UI 9 RAM 8GB Từ 8GB

Hiện tại, trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy S26 FE, mẫu Galaxy S25 FE vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc với màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch, tần số quét 120Hz và viên pin 4.900mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W.