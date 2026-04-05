Lộ diện Samsung Galaxy S26 FE trên Geekbench: Chip Exynos 2500 và chạy Android 17 Samsung Galaxy S26 FE vừa xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý Exynos 2500 10 nhân, RAM 8GB và chạy Android 17, hứa hẹn mang lại hiệu năng đa nhân mạnh mẽ.

Galaxy S26 FE là thành viên tiếp theo thuộc dòng smartphone Fan Edition của Samsung, được định vị là phiên bản tối ưu hiệu năng trên giá thành dựa trên cấu hình của dòng flagship. Mới đây, thiết bị này đã chính thức xuất hiện trên nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench, tiết lộ những thông số kỹ thuật quan trọng về vi xử lý và hệ điều hành trước ngày ra mắt.

Galaxy S26 FE được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Thông số cấu hình chi tiết của Galaxy S26 FE qua dữ liệu Geekbench

Dựa trên cơ sở dữ liệu từ Geekbench, thiết bị có mã hiệu SM-S741B/DS (từng xuất hiện trên GSMA trước đó) được xác nhận sử dụng bộ vi xử lý 10 nhân. Cấu trúc của con chip này bao gồm một lõi chính đạt xung nhịp 3.3 GHz, hai lõi hiệu năng cao 2.75 GHz, năm lõi trung gian 2.36 GHz và hai lõi tiết kiệm điện năng chạy ở tốc độ 1.80 GHz.

Thông số cấu hình bị rò rỉ cho thấy Galaxy S26 FE sẽ dùng chip Exynos 2500

Đáng chú ý, dữ liệu từ mã nguồn xác nhận máy tích hợp GPU Xclipse 950 của Samsung. Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy S26 FE sẽ được cung cấp sức mạnh bởi con chip Exynos 2500 tự phát triển. Phiên bản thử nghiệm này còn sở hữu dung lượng RAM 8GB và bất ngờ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17.

Đánh giá hiệu năng và so sánh thực tế

Trong các bài kiểm tra đa nhân trên phiên bản Geekbench 6.2.2, điểm số của Galaxy S26 FE ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ so với các nguyên mẫu Galaxy Z Flip7 (cũng chạy Exynos 2500 nhưng trên Android 16). Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự chênh lệch này có thể đến từ việc tối ưu hóa phần mềm và điều kiện nhiệt độ tại thời điểm thử nghiệm, thay vì phản ánh sự khác biệt về phần cứng thuần túy.

Thành viên tiếp theo của dòng Galaxy S26 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Việc sử dụng chip Exynos 2500 có thể gây bất ngờ khi trước đó từng có tin đồn S26 FE sẽ trang bị Exynos 2600 trên tiến trình 2nm. Dù vậy, Samsung thường xuyên thử nghiệm nhiều biến thể phần cứng khác nhau để tìm ra sự cân bằng tốt nhất giữa chi phí và hiệu năng tỏa nhiệt trước khi đưa vào sản xuất thương mại hàng loạt.

Bảng so sánh thông số rò rỉ giữa Galaxy S26 FE và Galaxy S26 tiêu chuẩn

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật rò rỉ để người dùng có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa hai dòng máy:

Thông số Galaxy S26 FE (Tin rò rỉ) Galaxy S26 (Tiêu chuẩn) Vi xử lý Exynos 2500 (10 nhân) Exynos 2600 (Tiến trình 2nm) RAM 8GB 12GB Hệ điều hành Android 17 Android 15 Pin Chưa xác định 4.300 mAh Công nghệ màn hình OLED (TCL) 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X

Dòng Galaxy S26 FE dự kiến sẽ tiếp tục kế thừa những ưu điểm về thiết kế bền bỉ với khung nhôm Armor Aluminum và chuẩn kháng nước IP68. Các rò rỉ trong tương lai chắc chắn sẽ làm rõ hơn về khả năng hiển thị và hệ thống camera của mẫu smartphone này trước khi chính thức trình làng.