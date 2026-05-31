Lộ diện thiết kế Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra: Samsung thay đổi tỷ lệ màn hình gập Hình ảnh thực tế từ các mô hình rò rỉ cho thấy sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình giữa hai phiên bản Galaxy Z Fold8. Samsung dự kiến ra mắt thiết kế màn hình rộng mới trên bản tiêu chuẩn bên cạnh bản Ultra truyền thống.

Dòng điện thoại gập thế hệ tiếp theo của Samsung, Galaxy Z Fold8, vừa lộ diện qua các hình ảnh mô hình (dummy) thực tế. Thông tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang thực hiện một thay đổi lớn về tư duy thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các thiết bị màn hình gập.

Chiến lược thiết kế kép trên Galaxy Z Fold8 series

Theo các hình ảnh rò rỉ, Samsung sẽ phân tách rõ rệt ngoại hình giữa hai phiên bản trong dòng sản phẩm mới. Trong khi mẫu Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn sở hữu thiết kế màn hình rộng ngang, phiên bản Ultra cao cấp hơn dường như vẫn duy trì phom dáng thon dài đặc trưng của các thế hệ tiền nhiệm.

Thông tin rò rỉ từ leaker Ice Universe về Galaxy Z Fold8

Việc thay đổi tỷ lệ khung hình trên bản tiêu chuẩn được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm giải quyết những hạn chế về không gian khi thao tác trên màn hình phụ. Thiết kế rộng ngang giúp việc gõ phím và sử dụng các ứng dụng ở trạng thái gập trở nên tự nhiên hơn, tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc điện thoại gập màn hình rộng như Huawei Pura X.

Hình ảnh rò rỉ hai mô hình (dummy) được cho là của dòng Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra

Cải tiến kỹ thuật về màn hình và thời lượng pin

Bên cạnh sự thay đổi về kích thước, Galaxy Z Fold8 series được kỳ vọng sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể về phần cứng. Các nguồn tin chỉ ra rằng Samsung đã tìm ra giải pháp xử lý nếp gấp màn hình hiệu quả hơn, giúp bề mặt hiển thị phẳng hơn khi mở hoàn toàn.

Nhiều tin đồn cũng tiết lộ Samsung Galaxy Z Fold8 series sẽ xử lý tốt hơn phần nếp gấp màn hình

Vấn đề dung lượng pin cũng là điểm trọng tâm trong đợt nâng cấp lần này. Samsung được cho là sẽ trang bị viên pin lớn hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao, khắc phục một trong những điểm yếu về thời lượng sử dụng trên các dòng điện thoại gập trước đây. Cả hai mẫu flagship dự kiến sẽ được chính thức công bố vào ngày 22 tháng 7 tới.