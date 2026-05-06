Lộ diện thiết kế Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Wide qua One UI 9: Samsung sẵn sàng cho cuộc đua mới Rò rỉ từ One UI 9 xác nhận Samsung đang phát triển Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Wide với những thay đổi quan trọng về tỷ lệ màn hình và cụm camera kép mới.

Samsung vừa vô tình để lộ những hình ảnh phác thảo của dòng điện thoại gập thế hệ tiếp theo thông qua bản cập nhật phần mềm One UI 9 đang trong quá trình thử nghiệm. Dữ liệu này không chỉ xác nhận sự tồn tại của bộ đôi Galaxy Z Fold8 mà còn hé lộ biến thể hoàn toàn mới mang tên Galaxy Z Fold8 Wide với ngôn ngữ thiết kế khác biệt.

Galaxy Z Fold8: Tối ưu hóa độ mỏng và độ bền bản lề

Dựa trên các thông tin từ firmware, Galaxy Z Fold8 phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có sự thay đổi mang tính đột phá về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm. Thay vào đó, hãng công nghệ Hàn Quốc tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm người dùng thông qua việc tối ưu hóa độ mỏng và giảm trọng lượng thiết bị.

Cải tiến quan trọng nhất được kỳ vọng nằm ở hệ thống bản lề và công nghệ xử lý nếp gấp màn hình. Những nâng cấp này nhằm gia tăng độ bền cơ học và nâng cao tính thẩm mỹ khi mở rộng màn hình, giúp thiết bị hoàn thiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ảnh render của Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Wide: Bước đi mới với màn hình ngoài thực dụng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ này chính là sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 Wide. Khác với tỷ lệ màn hình hẹp đặc trưng vốn gây nhiều tranh luận trên các dòng Fold trước đây, phiên bản Wide sở hữu ngoại hình rộng hơn. Thay đổi này giúp màn hình ngoài trở nên thực dụng, cho phép người dùng thao tác dễ dàng như trên một điện thoại dạng thanh truyền thống.

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy Z Fold8 Wide được trang bị cụm camera kép với phong cách thiết kế tương đồng với mẫu Galaxy S25 Edge sắp ra mắt. Việc thay đổi tỷ lệ màn hình cho thấy Samsung đang nỗ lực tạo ra một dòng smartphone màn hình gập dễ tiếp cận và thân thiện hơn với tệp khách hàng phổ thông.

Galaxy Z Fold8 Wide có màn hình rộng hơn, hứa hẹn cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn

Định hướng cạnh tranh và nâng cấp dòng Galaxy Z Flip8

Song song với dòng Fold, Samsung cũng đang phát triển Galaxy Z Flip8. Mẫu máy gập vỏ sò này dự kiến sẽ duy trì phom dáng của thế hệ trước nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ bản lề để giảm thiểu nếp nhăn màn hình và tăng cường độ bền bỉ.

Việc đa dạng hóa dòng sản phẩm màn hình gập với sự góp mặt của phiên bản Wide được giới phân tích nhận định là bước đi chiến lược. Điều này giúp Samsung gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc thiết bị cao cấp, đặc biệt khi các đối thủ lớn đang có những động thái mới trong thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu.