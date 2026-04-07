Lộ diện thời điểm Galaxy S25 cập nhật One UI 8.5: Người dùng sắp hết thời gian chờ đợi Samsung dự kiến phát hành One UI 8.5 ổn định cho dòng Galaxy S25 vào ngày 30/4/2026, mang đến nhiều tính năng cao cấp từ dòng Galaxy S26 trên nền tảng Android 16.

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S25 của Samsung dự kiến sẽ bắt đầu nhận bản cập nhật One UI 8.5 chính thức vào ngày 30/4/2026. Đây là thông tin quan trọng dành cho người dùng sau khi hãng lỡ hẹn triển khai phiên bản phần mềm mới trong tháng 3 vừa qua.

Lộ trình phát hành tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế

Theo dữ liệu từ leaker Tarun Vats, Samsung sẽ ưu tiên triển khai One UI 8.5 bản ổn định cho bộ ba Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra tại thị trường Hàn Quốc trước tiên. Việc ưu tiên thị trường nội địa là bước đi quen thuộc của Samsung để kiểm soát chất lượng trước khi phát hành rộng rãi.

Thông thường, quá trình mở rộng sang các khu vực khác sẽ diễn ra sau khoảng 3 đến 4 ngày kể từ khi bản cập nhật xuất hiện tại Hàn Quốc. Dựa trên quy luật này, người dùng Galaxy S25 Series trên toàn cầu có thể kỳ vọng nhận được thông báo cập nhật vào khoảng ngày 4/5/2026.

Giai đoạn hoàn thiện với kỷ lục 10 bản thử nghiệm

Samsung đang thể hiện sự thận trọng tối đa đối với phiên bản One UI 8.5. Kể từ khi khởi động chương trình Beta vào tháng 12 năm ngoái, dòng Galaxy S25 đã trải qua tổng cộng 8 bản cập nhật thử nghiệm để tinh chỉnh hệ thống.

Trước khi chính thức tung ra bản ổn định, hãng dự kiến sẽ phát hành thêm ít nhất hai bản beta nữa. Cụ thể, bản Beta thứ 9 có thể xuất hiện trong tuần này và bản Beta thứ 10 dự kiến ra mắt vào khoảng ngày 20/4. Quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt này hứa hẹn sẽ mang lại một phiên bản phần mềm mượt mà, hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trên nền tảng Android 16.

Những tính năng kế thừa từ dòng Galaxy S26

One UI 8.5 không chỉ là một bản cập nhật vá lỗi mà còn mang đến nhiều tính năng đột phá vốn được ra mắt cùng dòng Galaxy S26 vào tháng 2 vừa qua. Một trong những điểm nhấn lớn nhất là tính năng Sàng lọc cuộc gọi thông minh, đi kèm với hàng loạt cải tiến về giao diện và hiệu năng xử lý.

Việc đồng bộ hóa phần mềm theo từng đợt ra mắt sản phẩm cho thấy Samsung đang nỗ lực mang lại trải nghiệm đồng nhất cho người dùng flagship cũ và mới. Giai đoạn từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới đây sẽ là thời điểm quan trọng để người dùng Galaxy S25 chính thức nâng cấp hệ điều hành.