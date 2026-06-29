Lộ diện thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra: Bước ngoặt mới của Apple năm 2026 Chuyên gia Mark Gurman dự báo Apple sẽ trình làng iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Ultra màn hình gập vào tháng 9/2026, đánh dấu màn ra mắt của tân CEO John Ternus.

Sự kiện tháng 9 hàng năm luôn là tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu khi Apple trình làng những thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, sự kiện năm 2026 được dự báo sẽ mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là sự thay đổi về nhân sự cấp cao với sự dẫn dắt của tân CEO John Ternus, Apple còn được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong dải sản phẩm phần cứng của mình.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang chuẩn bị cho một lộ trình ra mắt sản phẩm đầy tham vọng, tập trung vào các dòng máy cao cấp và công nghệ màn hình gập lần đầu tiên xuất hiện.

Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg đưa ra nhận định về ngày ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Dự báo thời điểm tổ chức sự kiện iPhone 2026

Dựa trên quy luật lịch sử và các nguồn tin nội bộ, Mark Gurman đã thu hẹp các mốc thời gian tiềm năng cho sự kiện lớn nhất trong năm của Apple. Cụ thể, hai ngày được đánh giá cao nhất là Thứ Ba, ngày 8/9/2026 hoặc Thứ Tư, ngày 9/9/2026.

Phân tích sâu hơn về thói quen của "Táo khuyết", Apple thường ưu tiên tổ chức sự kiện vào Thứ Ba hoặc Thứ Tư đầu tiên sau Ngày Lễ Lao động (Labor Day) tại Mỹ. Trong hai năm gần nhất, hãng đều chọn ngày 9/9 làm mốc ra mắt. Nếu dự báo này chính xác, chương trình đặt hàng trước (pre-order) có thể bắt đầu từ ngày 11/9/2026.

Sự xuất hiện của iPhone Ultra và chiến lược sản phẩm mới

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là sự hiện diện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể được gọi tên là iPhone Ultra hoặc iPhone Fold. Đây được xem là câu trả lời của Apple đối với thị trường smartphone gập vốn đang bị chiếm lĩnh bởi các đối thủ Android.

Bên cạnh đó, Apple dường như đang thực hiện một chiến lược phân tách sản phẩm rõ rệt hơn bao giờ hết. Danh mục thiết bị dự kiến xuất hiện vào tháng 9/2026 bao gồm:

Sản phẩm dự kiến Phân khúc / Trạng thái iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max Flagship truyền thống cao cấp iPhone Ultra (iPhone Fold) Smartphone màn hình gập đầu tiên Apple Watch Series 12 Đồng hồ thông minh thế hệ mới Apple Watch Ultra 4 Đồng hồ thể thao chuyên dụng

Đáng chú ý, các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và mẫu iPhone Air 2 có thể sẽ không xuất hiện trong sự kiện mùa Thu này. Thay vào đó, Apple có kế hoạch trì hoãn việc ra mắt các dòng máy này cho đến mùa Xuân năm 2027. Điều này cho thấy hãng muốn dồn toàn bộ sự tập trung của người dùng và truyền thông vào những đột phá công nghệ trên dòng Pro và mẫu Ultra mới.

Thách thức về mức giá và kỳ vọng thị trường

Mặc dù mang đến nhiều cải tiến về công nghệ, đặc biệt là cơ chế gập và hiệu năng xử lý, nhưng người dùng có thể phải đối mặt với một mức giá không hề rẻ. Mark Gurman nhận định rằng thế hệ iPhone 18 Pro và đặc biệt là iPhone Ultra sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Nhìn chung, sự kiện tháng 9/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho năng lực dẫn dắt của CEO John Ternus. Việc thay đổi cấu trúc danh mục sản phẩm và tiến quân vào thị trường thiết bị gập cho thấy Apple đang sẵn sàng cho một chu kỳ đổi mới mạnh mẽ, dù đi kèm với đó là những rủi ro về mức giá và phản ứng của thị trường đối với các dòng máy tiêu chuẩn bị trì hoãn.