Lộ diện thông số AMD RDNA 5: Hiệu năng đối đầu RTX 5090 và tranh cãi về bộ nhớ LPDDR5X Kiến trúc RDNA 5 của AMD được kỳ vọng là bước ngoặt tương tự Zen, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách ray tracing với Nvidia và tối ưu chi phí bằng công nghệ nén dữ liệu mới.

AMD đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong mảng đồ họa với kiến trúc RDNA 5, được giới chuyên môn ví như "khoảnh khắc Zen" – thời điểm hãng từng lật ngược thế cờ trước Intel trong mảng CPU. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ NeoGAF đã phác thảo nên một bức tranh đầy tham vọng về dòng card đồ họa Radeon RX 10000 series, từ hiệu năng thô cho đến những thay đổi gây tranh cãi trong cấu trúc bộ nhớ.

Kiến trúc RDNA 5 được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng cho dòng Radeon RX 10000.

RDNA 5: Kiến trúc Alpha Triton và quy trình sản xuất TSMC N3P

Theo các nguồn tin rò rỉ trước đó từ Moore’s Law is Dead và Kepler_L2, kiến trúc RDNA 5 (tên mã Alpha Triton - AT) sẽ được sản xuất trên tiến trình N3P tiên tiến của TSMC. Đây là một bước tiến quan trọng giúp tối ưu hóa mật độ bóng bán dẫn và hiệu suất năng lượng.

Đáng chú ý, phiên bản chip cao cấp nhất (AT0) được cho là sở hữu tới 192 đơn vị tính toán (Compute Units - CU), gấp đôi so với Radeon RX 7900 XTX hiện tại. Tuy nhiên, giới thạo tin tin rằng toàn bộ sức mạnh của die AT0 sẽ được dành riêng cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI). Các phiên bản cắt giảm như AT1, AT2 sẽ là linh hồn của dòng card đồ họa chơi game Radeon RX 10000.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Radeon RX 10000

Dựa trên dữ liệu rò rỉ, dưới đây là chi tiết về các phân khúc sản phẩm mà AMD có thể tung ra thị trường:

Dòng sản phẩm Mã GPU Số nhân CU Xung nhịp tối đa Bộ nhớ VRAM Giá dự kiến Radeon RX 10090 XT AT0 96 3.0 GHz 24-36 GB GDDR7 1.000 - 1.200 USD Radeon RX 10070 XT AT2 68 3.2 GHz 16-24 GB GDDR7 700 - 800 USD Radeon RX 10060 XT AT3 48 3.4 GHz 16-24 GB LPDDR5X 450 - 550 USD Radeon RX 10050 XT AT4 24 3.5 GHz 12-16 GB LPDDR5X 300 - 350 USD

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy sự phân cấp rõ rệt giữa các dòng card đồ họa cao cấp và phổ thông.

Tranh cãi về bộ nhớ LPDDR5X trên card đồ họa desktop

Một chi tiết gây bất ngờ lớn trong rò rỉ này là việc AMD có thể sử dụng bộ nhớ LPDDR5X cho các dòng card phổ thông như RX 10060 XT và RX 10050 XT. Thông thường, LPDDR (Low Power DDR) được thiết kế cho các thiết bị di động như laptop hoặc máy chơi game cầm tay để tiết kiệm điện, trong khi card đồ họa desktop luôn ưu tiên GDDR với băng thông cực lớn.

Việc chuyển sang LPDDR5X có thể là chiến lược của AMD nhằm giảm độ phức tạp của bảng mạch và chi phí sản xuất. Để bù đắp cho sự thiếu hụt băng thông so với GDDR, AMD có thể sẽ giới thiệu công nghệ nén bộ nhớ hiệu quả hơn trên RDNA 5. Các kỹ thuật như Delta Color Compression (DCC) và nén dữ liệu không mất mát (Lossless Memory Compression) sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hiệu năng chơi game.

Tham vọng thách thức Nvidia ở khả năng Ray Tracing

Điểm yếu lớn nhất của GPU AMD từ trước đến nay là hiệu năng dò tia (ray tracing). Tuy nhiên, RDNA 5 được kỳ vọng sẽ mang lại mức tăng trưởng hiệu năng ray tracing vượt xa mức tăng trưởng của hiệu năng thuần (rasterization). Nếu điều này trở thành sự thật, khoảng cách công nghệ giữa AMD và Nvidia sẽ được thu hẹp đáng kể.

Flagship RX 10090 XT được cho là sẽ có hiệu năng tiệm cận với GeForce RTX 5090 của Nvidia. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở mức tiêu thụ điện năng. Nếu AMD đẩy công suất lên quá cao để đổi lấy hiệu năng, hãng có thể sẽ phải sử dụng đầu nối nguồn 12VHPWR – một tiêu chuẩn vốn vẫn gây nhiều tranh cãi về độ tin cậy trong thời gian qua.

Nhìn chung, RDNA 5 đại diện cho một bước đi mạo hiểm nhưng đầy hứa hẹn của AMD. Từ việc thử nghiệm bộ nhớ LPDDR5X cho đến nỗ lực tái cấu trúc khả năng ray tracing, thế hệ Radeon RX 10000 series sẽ là câu trả lời đanh thép của đội Đỏ trong cuộc đua GPU cao cấp vào năm 2026.