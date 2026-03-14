Lộ diện thông số vivo X300 Ultra và Pad 6 Pro: Đột phá với kết nối vệ tinh và bộ nhớ 1TB vivo chuẩn bị trình làng dòng flagship X300 Ultra, X300s và máy tính bảng Pad 6 Pro với cấu hình mạnh mẽ, RAM 16GB và tính năng liên lạc vệ tinh tiên tiến.

Thị trường di động chuẩn bị đón nhận hàng loạt thiết bị cao cấp mới từ vivo. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, thương hiệu công nghệ này dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Trung Quốc vào ngày 30/3. Danh mục sản phẩm bao gồm điện thoại vivo X300 Ultra, X300s, máy tính bảng Pad 6 Pro và một thiết bị chuyên dụng cho quay vlog. Các sản phẩm này dự kiến sẽ chính thức lên kệ từ ngày 3/4.

vivo X300 Ultra: Flagship hội tụ công nghệ vệ tinh và camera chuyên nghiệp

vivo X300 Ultra được định vị là mẫu smartphone cao cấp nhất trong đợt ra mắt này. Thiết bị hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp với cấu hình bộ nhớ cực lớn và các tính năng đột phá. Cụ thể, máy sẽ có bốn biến thể cấu hình bao gồm: 12GB RAM + 256GB ROM, 12GB RAM + 512GB ROM, 16GB RAM + 512GB ROM và phiên bản cao nhất 16GB RAM + 1TB ROM.

Thông tin bộ nhớ và màu sắc của vivo X300 Ultra, X300s và Pad 6 Pro

Đáng chú ý, phiên bản 1TB của X300 Ultra được cho là sẽ tích hợp công nghệ kết nối vệ tinh. Đây là tính năng quan trọng giúp người dùng duy trì liên lạc trong các điều kiện không có sóng di động truyền thống, một xu hướng đang dần trở thành tiêu chuẩn trên các dòng flagship toàn cầu. Về mặt thẩm mỹ, X300 Ultra cung cấp ba tùy chọn màu sắc cơ bản nhưng sang trọng gồm: xanh lá cây, đen và bạc.

vivo X300 Ultra sẽ có hệ thống camera cao cấp

Phân tích cấu hình vivo X300s và máy tính bảng Pad 6 Pro

Bên cạnh phiên bản Ultra, mẫu vivo X300s cũng sở hữu các thông số bộ nhớ tương đương nhưng hướng đến mức giá dễ tiếp cận hơn. Thiết bị vẫn duy trì các tùy chọn từ 12GB RAM đến 16GB RAM và bộ nhớ trong lên tới 1TB. Tuy nhiên, bảng màu của X300s phong phú hơn với các lựa chọn: xanh lá cây, tím, trắng và đen, phù hợp với nhiều cá tính người dùng khác nhau.

vivo X300s sẽ có giá bán phải chăng hơn model Ultra

Trong phân khúc máy tính bảng, vivo Pad 6 Pro hứa hẹn là đối thủ nặng ký nhờ sự đa dạng trong cấu hình. Máy có tới 5 phiên bản khác nhau, bắt đầu từ 8GB RAM + 256GB ROM cho đến cao nhất là 16GB RAM + 1TB ROM. Sản phẩm sẽ có ba màu sắc thời thượng: xanh dương, tím và xám.

Bảng tổng hợp tùy chọn cấu hình dự kiến

Thiết bị RAM tối đa ROM tối đa Màu sắc tiêu biểu vivo X300 Ultra 16GB 1TB (có vệ tinh) Xanh lá, Đen, Bạc vivo X300s 16GB 1TB Tím, Trắng, Xanh lá, Đen vivo Pad 6 Pro 16GB 1TB Xanh dương, Tím, Xám

Chiến lược phân phối và cạnh tranh trên thị trường

Về lộ trình phát hành, vivo X300 Ultra dự kiến sẽ tiến ra thị trường quốc tế vào quý 2. Trong khi đó, mẫu X300s có khả năng sẽ ưu tiên thị trường nội địa Trung Quốc trước khi xuất hiện tại các thị trường khác như Ấn Độ dưới tên gọi thay đổi (có thể là vivo X300T).

Trong phân khúc cao cấp này, các thiết bị của vivo sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như OPPO Find X9 Pro. Đại diện từ OPPO cũng sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng như chip MediaTek Dimensity 9500, màn hình AMOLED 120Hz và hệ thống camera 200MP hỗ trợ chống rung OIS 4 trục. Việc vivo trang bị kết nối vệ tinh và dung lượng lưu trữ 1TB trên X300 Ultra là bước đi chiến lược để khẳng định vị thế công nghệ trước các đối thủ cùng tầm giá.

Sự xuất hiện của loạt thiết bị mới cho thấy tham vọng của vivo trong việc phủ kín các phân khúc từ smartphone nhiếp ảnh chuyên nghiệp đến máy tính bảng hiệu năng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng về cả phần cứng lẫn tính năng hỗ trợ đặc biệt.