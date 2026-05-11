Lộ diện VinFast VF 8 bản nâng cấp mới với thay đổi ấn tượng về ngoại hình VinFast VF 8 thế hệ mới vừa lộ diện qua những hình ảnh rò rỉ thực tế, hứa hẹn màn lột xác về thiết kế để đối đầu trực tiếp với làn sóng xe điện nhập khẩu đang tràn vào thị trường.

Cộng đồng yêu xe điện tại Việt Nam đang xôn xao trước những hình ảnh rò rỉ được cho là của VinFast VF 8 phiên bản nâng cấp. Sau khoảng hai năm kể từ lần đầu bàn giao đến tay khách hàng vào năm 2022, đây là lần đầu tiên mẫu SUV điện phân khúc D này xuất hiện với những thay đổi rõ rệt về diện mạo, khẳng định bước đi chiến lược mới của hãng xe Việt.

Ngôn ngữ thiết kế hiện đại và tinh tế hơn

Dựa trên những hình ảnh thực tế, VinFast VF 8 mới sở hữu phần đầu xe được tinh chỉnh đáng kể. Khu vực cản trước và mặt ca-lăng được điều chỉnh theo hướng vuông vức, tạo cảm giác mạnh mẽ và vững chãi hơn khi nhìn trực diện. Hệ thống đèn chiếu sáng chính vẫn giữ phong cách vuốt sang hai bên nắp ca-pô đặc trưng, nhưng vị trí và kiểu dáng đèn sương mù đã có sự thay đổi rõ nét.

Đáng chú ý, các chi tiết cắt xẻ góc cạnh ở phiên bản hiện hành dường như đã được thay thế bằng những đường nét bo tròn, mềm mại và hiện đại hơn. Sự thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh thoát mà còn giúp tối ưu tính khí động học cho một mẫu xe thuần điện.

Nâng cấp diện mạo đuôi xe và hệ thống mâm

Phía sau xe, dải đèn hậu LED đặc trưng của VinFast được thiết kế to bản và sắc nét hơn so với bản tiền nhiệm. Cản sau được đẩy nhô cao, kết hợp cùng cặp đèn sương mù đặt chếch xuống phía dưới, tạo nên diện mạo tổng thể cân đối và hiện đại. Điểm nhấn khác nằm ở bộ mâm (vành) mới với phần ốp màu đen và họa tiết hoàn toàn khác biệt, mang lại cảm giác thể thao hơn.

Chi tiết thiết kế đầu của mẫu VF 8 nâng cấp

Chi tiết thiết kế đuôi của mẫu VF 8 nâng cấp

Chiến lược cạnh tranh trước áp lực từ xe nhập khẩu

Mặc dù VinFast hiện vẫn chưa chính thức xác nhận các thông số kỹ thuật chi tiết, thời gian mở bán hay giá niêm yết của VF 8 bản nâng cấp, nhưng sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thương hiệu Việt. Đây được xem là động thái cần thiết để duy trì sức hút trong bối cảnh thị trường Việt Nam liên tục đón nhận nhiều "ngoại binh" xe điện mới từ các thương hiệu quốc tế.

Việc làm mới sản phẩm chủ lực sau 2 năm ra mắt là lời khẳng định về khả năng nghiên cứu, phát triển và tốc độ phản ứng nhanh nhạy của VinFast trước thị hiếu người dùng. Độc giả vẫn cần chờ đợi thông tin chính thức từ nhà sản xuất để biết rõ hơn về những nâng cấp bên trong khoang cabin cũng như hệ thống vận hành của mẫu xe này.