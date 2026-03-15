Lộ diện vivo X500 Series: Bước nhảy vọt với pin 7000 mAh và chiến lược hai chipset Thế hệ vivo X500 dự kiến ra mắt với viên pin khủng 7000 mAh cùng sự phân cấp hiệu năng rõ rệt thông qua việc sử dụng hai dòng chip MediaTek Dimensity 9600 khác nhau.

vivo được cho là sẽ bỏ qua hoàn toàn dòng X400 để tiến thẳng từ thế hệ X300 lên vivo X500 với những nâng cấp đột phá về phần cứng. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, hãng điện thoại này đang chuẩn bị một chiến lược mới nhằm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hiệu năng giữa các phiên bản trong cùng một dòng sản phẩm.

Dòng vivo X500 có thể sử dụng hai chipset khác nhau

Chiến lược phân cấp hiệu năng bằng bộ đôi chipset Dimensity 9600

Khác với dòng vivo X300 ra mắt vào tháng 10/2025 sử dụng chung chip MediaTek Dimensity 9500 cho cả bản tiêu chuẩn và bản Pro, vivo X500 Series sẽ có sự phân cấp mạnh mẽ hơn. Cụ thể, vivo dự kiến sẽ là một trong những nhà sản xuất đầu tiên ứng dụng bộ đôi vi xử lý thế hệ mới từ MediaTek cho dòng flagship năm 2026.

Các flagship vivo tiếp theo sẽ có sự khác biệt lớn về hiệu năng

Nguồn tin cho biết MediaTek đang phát triển đồng thời Dimensity 9600 và phiên bản cao cấp Dimensity 9600 Pro. Trong đó, biến thể Pro được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh CPU và GPU vượt trội, đồng thời tối ưu hóa khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường hiệu quả tiết kiệm điện năng. Cách tiếp cận này tương đồng với lộ trình phát triển dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm.

Pin dung lượng 7000 mAh và thời điểm ra mắt dự kiến

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo X500 Series chính là viên pin dung lượng lên tới 7,000 mAh. Nếu thông số này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu flagship có thời lượng pin tốt nhất thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng chuyên nghiệp.

vivo X500 Series có thể ra mắt vào nửa cuối năm nay

Dòng sản phẩm mới này dự kiến sẽ được trình làng vào nửa cuối năm nay. Mặc dù các thông số kỹ thuật vẫn chưa được hãng xác nhận chính thức, nhưng những thông tin rò rỉ cho thấy vivo đang nỗ lực tinh chỉnh để biến X500 Series thành thế hệ nâng cấp đáng chú ý nhất trong vài năm trở lại đây.

