Lộ diện Vivo X500e với module camera vuông mới và sức mạnh từ chipset Snapdragon 8-series Vivo X500e hứa hẹn tạo nên bước đột phá với thiết kế camera vuông lạ lẫm, màn hình 6,59 inch và cấu hình phần cứng vượt trội sử dụng chip Snapdragon 8-series cao cấp.

Dòng sản phẩm X-series của Vivo chuẩn bị đón nhận một thành viên mới mang tên Vivo X500e. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo, thiết bị này không chỉ sở hữu cấu hình mạnh mẽ mà còn đánh dấu một sự thay đổi lớn trong ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng.

Bước chuyển mình trong thiết kế module camera

Điểm đáng chú ý nhất trên Vivo X500e chính là sự thay đổi ở mặt lưng. Thay vì sử dụng cụm camera hình tròn lớn đặt ở chính giữa như các thế hệ tiền nhiệm, Vivo X500e được cho là sẽ chuyển sang module camera hình vuông đặt ở góc trên bên trái. Đây là một bước đi đầy bất ngờ, phá vỡ truyền thống thiết kế của dòng X-series trong những năm gần đây.

The Vivo X300 Ultra with a teleconverter accessory.

Phân tích sức mạnh phần cứng và khả năng hiển thị

Về khả năng hiển thị, Vivo X500e dự kiến sẽ trang bị màn hình kích thước 6,59 inch. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự nằm ở bộ vi xử lý. Trong khi các phiên bản tiêu chuẩn và Pro của dòng X500 dự kiến sẽ sử dụng chipset Dimensity 9600-series từ MediaTek, thì phiên bản "e" lại được ưu ái trang bị dòng chip Snapdragon 8-series của Qualcomm.

Thông số Chi tiết dự kiến (Vivo X500e) Màn hình 6,59 inch Vi xử lý Snapdragon 8-series (Qualcomm) Cảm biến chính Sony IMX 8-series Công nghệ camera Ống kính tiềm vọng, tinh chỉnh bởi Zeiss

Việc lựa chọn Snapdragon 8-series cho thấy Vivo muốn định vị X500e là một thiết bị có hiệu năng tối ưu, đặc biệt là khả năng xử lý đồ họa và các tác vụ AI chuyên sâu vốn là thế mạnh của Qualcomm.

Hệ thống quang học Zeiss và cảm biến Sony IMX

Khả năng nhiếp ảnh vẫn là ưu tiên hàng đầu của Vivo. X500e được tiết lộ sẽ sở hữu ống kính tiềm vọng sử dụng cảm biến Sony IMX 8-series. Đặc biệt, hệ thống này tiếp tục nhận được sự tinh chỉnh từ Zeiss, đối tác chiến lược lâu năm của Vivo, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp và độ chi tiết cao.

Leak reveals details of Vivo's upcoming smartphone.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Mặc dù các thông số kỹ thuật đã bắt đầu lộ diện, lộ trình ra mắt chính xác của Vivo X500e vẫn chưa được xác nhận cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên các chu kỳ sản phẩm trước đó, dòng Vivo X500 series được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng vào quý 4 năm 2026. Sự xuất hiện của biến thể "e" với cấu hình Snapdragon hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn cho người dùng trong phân khúc smartphone cao cấp.