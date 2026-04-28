Lộ diện Xiaomi 17T và 17T Pro với pin 6.500 mAh cùng camera tiềm vọng đột phá Bộ đôi Xiaomi 17T và 17T Pro vừa lộ diện qua các chứng nhận viễn thông, gây ấn tượng với viên pin dung lượng 6.500 mAh, chip Dimensity 8500 và nâng cấp camera tele tiềm vọng.

Dòng Xiaomi 17T và 17T Pro, thế hệ kế nhiệm rất được mong đợi của dòng Xiaomi 15T, đã chính thức lộ diện qua những dữ liệu rò rỉ đầu tiên. Thông tin từ cơ quan viễn thông Anatel của Brazil và chuỗi cung ứng cho thấy bộ đôi này sẽ sở hữu những nâng cấp mang tính bước ngoặt về năng lượng và khả năng nhiếp ảnh, trong khi vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng.

Ngôn ngữ thiết kế quen thuộc và những tinh chỉnh nhỏ

Theo hồ sơ chứng nhận mang mã số 2602DPT53G, dòng Xiaomi 17T mới sẽ tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đã làm nên tên tuổi của dòng T-series. Các tài liệu kiểm định cho thấy kích thước tổng thể và kết cấu cụm camera trên thiết bị không có sự thay đổi đột ngột so với thế hệ trước, giúp người dùng dễ dàng làm quen với thiết bị mới.

Dòng Xiaomi 17T mới sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc

Đáng chú ý, vị trí của đèn flash LED đã được điều chỉnh. Thay vì nằm ở các vị trí cũ, đèn flash hiện được đặt ngay cạnh hệ thống máy ảnh chính với thiết kế dạng "bếp từ" đặc trưng. Sự thay đổi này dù nhỏ nhưng tạo nên điểm nhấn nhận diện mới cho dòng sản phẩm năm 2025.

Hình ảnh ốp lưng Xiaomi 17T rò rỉ trên nền tảng thương mại điện tử

Đột phá năng lượng với viên pin 6.500 mAh

Nâng cấp đáng giá nhất trên Xiaomi 17T tiêu chuẩn chính là viên pin dung lượng khổng lồ 6.500 mAh. Đây là mức tăng lên tới 1.000 mAh so với mẫu 15T tiền nhiệm, hứa hẹn thời gian sử dụng vượt trội trong phân khúc cận cao cấp. Viên pin này mang mã hiệu BM6U, có dung lượng định mức đạt 6.360 mAh.

Để duy trì sự tiện lợi, Xiaomi trang bị kèm củ sạc nhanh 67W cho phiên bản tiêu chuẩn. Với dung lượng pin lớn như vậy, sự kết hợp giữa viên pin "khủng" và công nghệ sạc nhanh sẽ giải quyết triệt để nỗi lo hết pin của người dùng cường độ cao.

Những hình ảnh quảng cáo của mẫu Xiaomi 17T rò rỉ

Hiệu năng mạnh mẽ với Dimensity 8500 và HyperOS 3.1

Về sức mạnh phần cứng, mẫu Xiaomi 17T tiêu chuẩn được xác nhận sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8500. Đây là dòng chip mới hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định và khả năng tối ưu hóa điện năng tốt hơn. Trong khi đó, thông tin về vi xử lý của phiên bản 17T Pro hiện vẫn đang được giữ kín, nhưng nhiều khả năng sẽ là một dòng chip cao cấp hơn thuộc series Dimensity 9000.

Cả hai thiết bị dự kiến sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Kết hợp với giao diện HyperOS 3.1, bộ đôi này sẽ mang lại trải nghiệm phần mềm mượt mà, tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hiệu suất theo thói quen người dùng.

Nâng cấp nhiếp ảnh: Camera tiềm vọng xuống dòng tiêu chuẩn

Một bước đi đầy bất ngờ của Xiaomi là việc trang bị ống kính tele hỗ trợ hệ thống thu phóng tiềm vọng cho phiên bản 17T tiêu chuẩn. Trước đây, tính năng cao cấp này thường chỉ xuất hiện trên các dòng Pro hoặc Ultra.

Phiên bản 17T tiêu chuẩn cũng được dự đoán sẽ có nâng cấp đáng giá với ống kính tele

Việc đưa camera tiềm vọng xuống dòng tiêu chuẩn cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc phổ cập trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, máy vẫn duy trì các tiêu chuẩn kết nối hiện đại nhất bao gồm 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth và NFC.

Thông số kỹ thuật dự kiến dòng Xiaomi 17T

Thông số Xiaomi 17T (Dự kiến) Xiaomi 17T Pro (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Chưa xác định Dung lượng Pin 6.500 mAh Chưa xác định Sạc nhanh 67W Có (Dự kiến >100W) Hệ điều hành Android 16 / HyperOS 3.1 Android 16 / HyperOS 3.1 Camera chính Hệ thống camera tiềm vọng Nâng cao với Leica

Chiến lược phân phối và giá bán

Xiaomi dự kiến sẽ phân phối phiên bản 17T tiêu chuẩn rộng rãi trên thị trường toàn cầu, bao gồm các quốc gia như Brazil và Ấn Độ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, thị trường Ấn Độ có thể sẽ không nhận được phiên bản 17T Pro do những điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của hãng tại khu vực này.

Dựa trên mức giá khởi điểm khoảng 550 đô la Mỹ (tương đương 14.4 triệu đồng) của dòng 15T trước đó, giới phân tích kỳ vọng Xiaomi 17T Series sẽ duy trì mức giá cạnh tranh này hoặc chỉ tăng nhẹ khi chính thức ra mắt vào khoảng tháng 5 tới. Đây được xem là mức giá cực kỳ hấp dẫn cho một thiết bị sở hữu pin 6.500 mAh và camera tiềm vọng.