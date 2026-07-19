Lộ diện Xiaomi Mix Fold 5: Thiết kế nhỏ gọn đối đầu Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra Hình ảnh thực tế đầu tiên của Xiaomi Mix Fold 5 cho thấy sự thay đổi lớn về ngôn ngữ thiết kế, đi kèm hệ điều hành HyperOS 4 và cấu hình camera Leica 200MP mạnh mẽ.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về mẫu smartphone màn hình gập thế hệ tiếp theo của Xiaomi, dự kiến mang tên Mix Fold 5, vừa xuất hiện trên mạng xã hội X. Thiết bị này không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình thay đổi hoàn toàn mà còn là sản phẩm đầu tiên được cho là sẽ chạy hệ điều hành HyperOS 4 dựa trên nền tảng Android 17.

Xiaomi Mix Fold 5 xuất hiện thực tế với thiết kế nhỏ gọn và bề ngang rộng hơn phiên bản tiền nhiệm.

Thiết kế đột phá với tỷ lệ màn hình mới

Khác với các dòng Mix Fold trước đây thường có kiểu dáng dài và hẹp, Xiaomi Mix Fold 5 dường như đang chuyển sang một form factor (tỷ lệ khung hình) mới: thấp hơn nhưng rộng hơn về bề ngang. Thay đổi này giúp thiết bị trở nên nhỏ gọn, dễ cầm nắm và tối ưu hóa không gian hiển thị khi mở ra, tương tự như cách Huawei Pura X Max đã thực hiện tại thị trường Trung Quốc.

Thiết kế mới này được cho là nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực diện với Samsung Galaxy Z Fold 8 và mẫu iPhone Ultra dự kiến ra mắt vào cuối năm. Xu hướng smartphone gập có màn hình ngoài rộng rãi hơn đang trở thành tiêu chuẩn mới khi cả Honor và Oppo cũng đang theo đuổi định hướng này.

Cấu hình phần cứng và hệ thống camera Leica 200MP

Theo các nguồn tin rò rỉ, Xiaomi Mix Fold 5 có thể sẽ được tích hợp vào dòng sản phẩm Xiaomi 18 cao cấp. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất nằm ở cụm camera Leica được thiết kế theo dạng dải nằm ngang, chứa cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200 megapixel. Đây là một bước nhảy vọt về khả năng nhiếp ảnh trên các thiết bị màn hình gập vốn thường bị hạn chế về không gian cho cảm biến lớn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết rò rỉ Vi xử lý Xring O3 (dự kiến) Camera chính 200MP (Leica) Dung lượng pin 6.000 mAh Hệ điều hành HyperOS 4 (Android 17)

Hệ điều hành HyperOS 4 và nền tảng Android 17

Một ảnh chụp màn hình rò rỉ từ thiết bị thử nghiệm đã xác nhận máy đang chạy phiên bản HyperOS 4. Đây là thông tin khá bất ngờ vì phiên bản này được phát triển dựa trên Android 17, cho thấy lộ trình phần mềm của Xiaomi đang đi trước khá xa so với các đối thủ. Việc tối ưu hóa HyperOS 4 trên một thiết bị màn hình gập sẽ tập trung vào khả năng đa nhiệm mượt mà và chuyển đổi linh hoạt giữa các trạng thái màn hình.

Ngoài ra, viên pin dung lượng 6.000 mAh cũng là một điểm cộng lớn, hứa hẹn thời lượng sử dụng bền bỉ cho một thiết bị có màn hình lớn và tần số quét cao. Với sự xuất hiện của các phiên bản thử nghiệm thực tế, ngày ra mắt chính thức của Xiaomi Mix Fold 5 có lẽ sẽ không còn xa, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc smartphone cao cấp thời gian tới.