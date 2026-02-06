Lộ điều khoản giải phóng của Ronaldo và kế hoạch giữ chân McTominay của Napoli Tin chuyển nhượng sáng 6/2 nổi bật với điều khoản giải phóng 51 triệu euro của Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr và tham vọng trói chân Scott McTominay đến năm 2030 của Napoli.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 6/2 chứng kiến những biến động quan trọng liên quan đến tương lai của các ngôi sao hàng đầu. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khả năng rời Saudi Arabia của Cristiano Ronaldo và những động thái quyết liệt từ các ông lớn châu Âu như Juventus và Barcelona nhằm tái thiết đội hình.

Lộ diện 'cửa thoát' 51 triệu euro của Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr

Thông tin gây chú ý nhất trên các mặt báo thể thao sáng nay là tương lai của Cristiano Ronaldo. Dù đã bước sang tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, một thỏa thuận ngầm trong hợp đồng của anh vừa được hé lộ, mở ra khả năng cho một hành trình cuối cùng tại một châu lục khác.

Theo báo cáo từ tờ The Athletic, hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Al-Nassr bao gồm điều khoản giải phóng trị giá 44 triệu bảng (tương đương khoảng 51 triệu euro). Đây được xem là con số khả thi đối với các câu lạc bộ muốn sở hữu kinh nghiệm và giá trị thương mại khổng lồ của CR7 trước khi anh chính thức treo giày.

Tương lai của Ronaldo bỏ ngỏ.

Napoli và kế hoạch trói chân Scott McTominay đến năm 2030

Tại Serie A, Scott McTominay đang chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Napoli trong những năm gần đây. Kể từ khi rời Manchester United, tiền vệ người Scotland đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng miền Nam nước Ý.

Nguồn tin từ Gazzetta dello Sport cho biết, ban lãnh đạo Napoli đang xúc tiến các cuộc đàm phán để gia hạn hợp đồng với McTominay đến năm 2030. Động thái này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của đội chủ sân Diego Armando Maradona vào tiền vệ 29 tuổi, biến anh thành nhân tố nòng cốt trong kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ.

McTominay là trụ cột Napoli.

Juventus nhắm Sandro Tonali, Barcelona yêu cầu Lewandowski giảm lương

Bên cạnh McTominay, Juventus cũng đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ bằng việc đưa Sandro Tonali trở lại Serie A. Tuyển thủ người Ý 25 tuổi hiện là mục tiêu số một của "Bà đầm già" cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Juventus tin rằng sức hút từ quê nhà sẽ là yếu tố then chốt để thuyết phục Tonali rời Newcastle United.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang đứng trước bài toán nhân sự với chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Ở tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng rào cản từ Luật công bằng tài chính khiến Barca buộc phải đưa ra điều kiện khắt khe. Theo ESPN, đội bóng xứ Catalan sẵn sàng gia hạn thêm một mùa giải nếu Lewandowski đồng ý cắt giảm mức lương hiện tại.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng khác:

Jesse Lingard: Tiền vệ 33 tuổi đang được Feyenoord liên hệ sau khi chia tay CLB FC Seoul. Đáng chú ý, HLV của Feyenoord hiện tại chính là Robin van Persie, đồng đội cũ của Lingard tại Man Utd.

Tiền vệ 33 tuổi đang được Feyenoord liên hệ sau khi chia tay CLB FC Seoul. Đáng chú ý, HLV của Feyenoord hiện tại chính là Robin van Persie, đồng đội cũ của Lingard tại Man Utd. Gabri Veiga: Atletico Madrid đã nếm "trái đắng" khi Porto thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị dành cho tiền vệ tài năng này trong những ngày cuối của phiên chợ đông.

Atletico Madrid đã nếm "trái đắng" khi Porto thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị dành cho tiền vệ tài năng này trong những ngày cuối của phiên chợ đông. Jhon Duran: Tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr chuẩn bị gia nhập Zenit St Petersburg theo dạng cho mượn sau khi kết thúc sớm thời gian thi đấu tại Fenerbahce.

Tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr chuẩn bị gia nhập Zenit St Petersburg theo dạng cho mượn sau khi kết thúc sớm thời gian thi đấu tại Fenerbahce. Alejo Veliz: Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận tiền đạo của Tottenham sẽ gia nhập CLB Bahia (Brazil) vào mùa hè tới với mức giá 9 triệu euro kèm các phụ phí.

Các động thái trên cho thấy những câu lạc bộ lớn đang ráo riết chuẩn bị cho các kế hoạch thay máu lực lượng, bất chấp những rào cản về tài chính và tuổi tác của các ngôi sao.