Lộ giá bán Xiaomi 17T Series trước ngày ra mắt toàn cầu: Tăng mạnh ở nhiều thị trường Bộ đôi Xiaomi 17T và 17T Pro rò rỉ mức giá từ 14.55 triệu đồng cùng thông số kỹ thuật ấn tượng với pin 7,000mAh và chip Dimensity 9500 trước thềm sự kiện ngày 28/5.

Càng gần ngày ra mắt dự kiến 28/5, thông tin về dòng flagship mới của Xiaomi liên tục xuất hiện. Dữ liệu mới nhất đã hé lộ chi tiết giá bán của bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro tại các thị trường chiến lược như UAE, Philippines và Nga, cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt về định vị phân khúc của thương hiệu này.

Chi tiết giá bán Xiaomi 17T Series tại các thị trường quốc tế

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, mức giá của dòng Xiaomi 17T có xu hướng cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Tại thị trường UAE, Xiaomi 17T phiên bản tiêu chuẩn dự kiến có giá niêm yết 2,599 AED, tương đương khoảng 18.64 triệu đồng.

Dòng Xiaomi 17T có giá cao hơn khá nhiều so với thế hệ trước

Tại thị trường Philippines, Xiaomi 17T được chào bán với mức giá khởi điểm 33,999 PHP (khoảng 14.55 triệu đồng) cho phiên bản 12GB + 256GB. Trong khi đó, biến thể Xiaomi 17T Pro có mức giá dao động từ 45,999 PHP (khoảng 19.68 triệu đồng) đến 47,999 PHP (khoảng 20.54 triệu đồng) tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ.

Thị trường Nga ghi nhận mức giá cao nhất cho dòng sản phẩm này. Cụ thể, Xiaomi 17T Pro phiên bản cao cấp nhất với bộ nhớ 1TB có thể chạm mức 81,861 RUB, tương đương khoảng 30.12 triệu đồng. Việc định giá này cho thấy Xiaomi đang nỗ lực cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc cận cao cấp và cao cấp.

Xiaomi 17T Series sở hữu cấu hình phần cứng cực kỳ ấn tượng

Phân tích thông số kỹ thuật: Bước nhảy vọt về hiệu năng và năng lượng

Để tương xứng với mức giá mới, Xiaomi đã trang bị những công nghệ phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay cho dòng sản phẩm 17T. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở dung lượng pin và tốc độ sạc, giải quyết triệt để nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng.

Thông số kỹ thuật Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Màn hình 6.59 inch, 1.2K, 120Hz 6.83 inch, 1.2K, 144Hz Chip xử lý MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 9500 Dung lượng Pin 6,500mAh 7,000mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh có dây 67W Sạc dây 100W, Sạc không dây 50W

Xiaomi 17T sẽ ra mắt trong vài ngày tới

Về khả năng xử lý, phiên bản Pro sẽ sử dụng chip Dimensity 9500, trong khi bản tiêu chuẩn trang bị Dimensity 8500 Ultra. Cả hai đều sở hữu RAM tối thiểu 12GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà. Màn hình của hai máy cũng có sự khác biệt về kích thước và tần số quét, trong đó bản Pro hỗ trợ lên tới 144Hz, phù hợp cho các tác vụ chơi game chuyên nghiệp.

Hệ thống camera và thiết kế đột phá

Về quang học, Xiaomi 17T Series dự kiến duy trì cụm ba camera sau với các thông số ấn tượng. Cảm biến chính 50MP đi kèm ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x, cho phép chụp ảnh xa với độ chi tiết cao. Camera siêu rộng 12MP hoàn thiện hệ thống ống kính đa dụng cho mọi nhu cầu chụp ảnh.

Dòng Xiaomi 17T có thiết kế khá hấp dẫn

Thiết kế của dòng 17T cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực qua các hình ảnh rò rỉ, mang phong cách hiện đại và sang trọng. Với sự kết hợp giữa cấu hình mạnh mẽ, pin dung lượng lớn và hệ thống camera chất lượng, Xiaomi 17T Series được kỳ vọng sẽ là tâm điểm của thị trường smartphone trong giai đoạn nửa cuối năm 2025.