Lỗ hổng bảo mật PSN khiến trò chơi người lớn xuất hiện bất thường trên dashboard máy PS5 Sony tạm thời vô hiệu hóa tính năng danh sách trò chơi gần đây trên PS5 sau khi nhiều tài khoản bị chèn các tựa game nhạy cảm do lỗ hổng backend của hệ thống PSN.

Nhiều chủ sở hữu máy chơi game PS5 đang gặp phải tình trạng các trò chơi có nội dung người lớn xuất hiện trong danh sách "Chơi gần đây" (Recently Played) dù họ chưa từng tải xuống hay khởi chạy các tựa game này. Sự cố làm dấy lên những lo ngại về tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu của hệ thống PlayStation Network (PSN).

Giao diện dashboard PS5 hiển thị danh sách các trò chơi vừa được khởi chạy gần đây

Lỗ hổng từ hệ thống backend của PlayStation Network

Theo các báo cáo từ cộng đồng người dùng và các chuyên gia bảo mật trên mạng xã hội, đây không phải là một vụ tấn công chiếm đoạt tài khoản cá nhân đơn lẻ. Thay vào đó, vấn đề dường như nằm ở một lỗ hổng trong cấu trúc backend của PSN, cụ thể là thành phần quản lý Thư viện trò chơi và Hoạt động (Game Library/Activity).

Chuyên gia bảo mật Poncho nhận định đây là một "vấn đề nghiêm trọng về tính toàn vẹn dữ liệu". Kẻ xấu có thể khai thác lỗ hổng này để đưa bất kỳ tựa game nào vào danh sách hoạt động của người dùng, ngay cả khi trò chơi đó không có sẵn trên PlayStation Store chính thức. Một ví dụ điển hình là tựa game "Sex Store Simulator" đã xuất hiện trên dashboard của nhiều máy PS5, gây ra sự bối rối cho người dùng.

Phản ứng của Sony và các biện pháp khắc phục tạm thời

Trước những phản hồi tiêu cực và chỉ trích về việc thiếu minh bạch trong bảo mật, Sony đã thực hiện biện pháp tạm thời là vô hiệu hóa tính năng hiển thị danh sách trò chơi gần đây trên dashboard và ứng dụng di động. Hiện tại, người dùng sẽ thấy danh sách này bị trống hoặc biến mất hoàn toàn trong khi hãng tiến hành điều tra nguyên nhân gốc rễ.

Sự cố này một lần nữa khiến Sony đối mặt với những lời chỉ trích về khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng. Trong quá khứ, mạng lưới PSN từng nhiều lần bị tấn công hoặc gặp sự cố gián đoạn dịch vụ kéo dài. Các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng cũng từng báo cáo về việc tài khoản bị xâm nhập và gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận khách hàng của hãng.

Cách bảo vệ tài khoản PlayStation trước các rủi ro bảo mật

Mặc dù lỗ hổng chèn trò chơi này có vẻ không dẫn đến việc mất mát tài sản ngay lập tức, nhưng nó cho thấy những rủi ro tiềm ẩn về dữ liệu cá nhân nếu không được xử lý triệt để. Để tăng cường an toàn, người dùng được khuyến nghị thực hiện các bước sau:

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA): Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất để ngăn chặn các nỗ lực truy cập trái phép vào tài khoản.

Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất để ngăn chặn các nỗ lực truy cập trái phép vào tài khoản. Thay đổi mật khẩu định kỳ: Sử dụng mật khẩu mạnh, kết hợp ký tự đặc biệt và không trùng lặp với các dịch vụ khác.

Sử dụng mật khẩu mạnh, kết hợp ký tự đặc biệt và không trùng lặp với các dịch vụ khác. Theo dõi hoạt động tài khoản: Kiểm tra thường xuyên lịch sử giao dịch và các thông báo đăng nhập lạ gửi về email.

Hiện tại, việc Sony vô hiệu hóa tính năng trên dashboard là dấu hiệu cho thấy hãng đang xử lý lỗ hổng này. Người dùng nên kiên nhẫn chờ đợi bản cập nhật phần mềm hoặc thông báo chính thức tiếp theo từ phía PlayStation để đảm bảo hệ thống đã an toàn trở lại.