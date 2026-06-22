Lỗ hổng thuật toán tìm kiếm Facebook: Khi từ khóa thông dụng trở thành lối tắt đến nội dung độc hại Sự cố nghiêm trọng trên Facebook khiến việc tìm kiếm các từ khóa phổ biến trả về hàng loạt video khiêu dâm, bộc lộ những khiếm khuyết trong quy trình kiểm duyệt tự động và năng lực quản trị hệ thống của Meta.

Mạng xã hội Facebook đang đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn tại Việt Nam sau khi người dùng phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ lọc nội dung. Theo đó, thanh công cụ tìm kiếm của nền tảng này đã trả về hàng loạt kết quả là video đồi trụy thông qua những từ khóa vốn được coi là thông dụng và vô hại.

Cơ chế vận hành sai lệch của bộ lọc tìm kiếm

Sự cố bắt đầu thu hút sự chú ý khi nhiều chủ tài khoản đồng loạt ghi nhận việc nhập từ khóa “v****” – một cụm từ thường dùng để tra cứu các xu hướng (viral) – lại dẫn đến danh sách dày đặc các video có nội dung khiêu dâm. Điều đáng lo ngại là lỗi này xuất hiện đồng nhất trên mọi nền tảng, từ ứng dụng di động hệ điều hành Android, iOS cho đến phiên bản trình duyệt web.

Về mặt kỹ thuật, các video này không chỉ hiển thị dưới dạng kết quả tĩnh mà còn tự động kích hoạt chế độ phát kèm âm thanh ngay khi xuất hiện trên màn hình điện thoại. Các hình ảnh đại diện (thumbnail) của video hoàn toàn lộ liễu, không hề bị làm mờ hay áp dụng bất kỳ biện pháp che chắn nào từ hệ thống kiểm duyệt tự động của Meta.

Nhiều video đồi trụy được trả về khi người dùng tìm kiếm cụm từ "v****" trên Facebook.

Sự mâu thuẫn với tiêu chuẩn cộng đồng của Meta

Sự tồn tại của các nội dung này đang đi ngược lại trực tiếp với Tiêu chuẩn cộng đồng mà Meta đã công bố. Theo quy định, nội dung khiêu dâm và đồi trụy thuộc danh mục cấm nghiêm ngặt, phải bị xóa bỏ ngay lập tức bằng các thuật toán quét tự động. Thậm chí, Meta từng khẳng định sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn các tài khoản vi phạm mà không cần thông báo trước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thuật toán không những không loại bỏ được các nội dung này mà còn chủ động đề xuất chúng cho người dùng thông qua các từ khóa tìm kiếm phổ biến. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của các mô hình AI mà Facebook đang sử dụng để phân loại và ngăn chặn nội dung độc hại.

Dấu hiệu của một hệ thống kỹ thuật thiếu ổn định

Đây không phải là lần đầu tiên ông lớn công nghệ này gặp sự cố liên quan đến việc đề xuất nội dung nhạy cảm. Vào cuối năm 2025, một lỗ hổng tương tự từng xảy ra khi người dùng chỉ cần nhập một chữ cái bất kỳ vào ô tìm kiếm là hệ thống đã trả về kết quả video 18+. Khi đó, Meta đã âm thầm khắc phục mà không đưa ra lời giải thích chính thức nào.

Bên cạnh đó, sự cố thuật toán lần này diễn ra ngay sau đợt gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng vào tối ngày 12/06, khi toàn bộ hệ sinh thái của Meta bao gồm Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp bị tê liệt trên phạm vi toàn cầu trong khoảng 40 phút. Những sai số liên tiếp từ sập mạng diện rộng đến lỗi kiểm duyệt nội dung đang gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin đáng kể đối với người dùng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là mối lo ngại về an toàn không gian mạng cho trẻ vị thành niên.